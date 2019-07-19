HABER

Caz Festivali Jacob Collier konseriyle sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

İKSV tarafından düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali, Jacob Collier ve Makaya McCraven konserleriyle sona erdi

İSTANBUL (AA) - Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı ve besteci Jacob Collier ile caz ve elektronik müziği birleştiren davulcu Makaya McCraven, 26. İstanbul Caz Festivali'nin son gününde hayranlarıyla buluştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival kapsamındaki kapanış konserleri, Uniq Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşti.

Makaya McCraven'in davul performansıyla başlayan konserde sanatçıyla birlikte, basda Junius Paul, gitarda Matt Gold, klavyede Greg Spero ve saksafonda ise Irvin Pierce sahne aldı.

Gecenin ikinci konserinde ise odasından yayımladığı YouTube videolarıyla ünlenen ve 2016'da yayımladığı, bestelerinden yapımcılığına kadar her şeyi üstlendiği albümü "In My Room" ile iki Grammy ödülü kazanan genç şarkıcı Jacob Collier ve grubu, müzikseverlerin karşısına geçti.

Collier konserde, vokal, piyano, harmonizer, bas, gitar, perküsyon performansları sergiledi.

Maro vokal, klavye, akustik gitar, harmonizer ve perküsyon, Christian Euman davul, Robin Mullarkey ise bas, elektrogitar ve klavye ile sanatçıya eşlik etti.

Grup, cazseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, "With The Love In My Heart", "Hideaway", "Don't You Know", "Close To You" adlı şarkılarının aralarında olduğu özel bir repertuvarı yorumladı.

PARTNEROnu bu denli çekici kılan...Onu bu denli çekici kılan...
Arnavutköy'deki kaza güvenlik kamerasındaArnavutköy'deki kaza güvenlik kamerasında
Düzce'de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladıDüzce'de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Grammy İKSV Jacob Collier konser Makaya McCraven Uniq Açık Hava Sahnesi

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Irak'ın kuzeyine kapsamlı hava harekatı! İmha edildiler

Irak'ın kuzeyine kapsamlı hava harekatı

Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar

Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar

Birkaç ay önce keşfettiler! Saklıkapı Kanyonu doğa tutkunlarını büyülüyor

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

D-100'de trafik kazası: Temizlik işçileri ölümden döndü

Faciadan dönüldü! Yolda temizlik yapan işçilerin üzerine sürüklendi

Cuma mesajları 2019: 19 Temmuz için en güzel uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma günü için güzel ve anlamlı mesajlar

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.