Caz festivalinde “Igor Butman ve Moskova Caz Orkestrası” sahne aldı

Dünyaca ünlü caz sanatçılarını Antalya’da buluşturan Akra Caz Festivali sona yaklaşırken, renkli bir konsere de ev sahipliği yaptı. Rus saksafon sanatçısı Igor Butman , Moskova Caz Orkestrası ile birlikte festivalde muhteşem bir geceye imza attı. “Moskova-New York arası Caz Köprüsü” olarak nitelendirilen Igor Butman’a sahnede harika müzisyenlerden oluşan Moskova Caz Orkestrası eşlik etti. Aynı gece Türkiye’nin usta gitar sanatçılarından Önder Focan da grubuyla sahne aldı. Gecede ayrıca; ertesi gün festivalin kapanış konserini gerçekleştirecek olan Grammy ödüllü vokalist Dee Dee Bridgewater, Butman’a sürpriz yapıp sahneye çıkınca konserde çok keyifli anlar yaşandı. İkili birlikte bir parça da seslendirdi.

Seyirciye Türkçe "merhaba" diyerek konsere başlayan Igor Butman, "Bizim için Antalya’da olmak harika bir keyif. Burada olmaktan çok mutluyuz. Akra Caz Festivali’nde bu müthiş programının bir parçası olmak çok kıymetli” dedi. Konserde dikkat çeken bir diğer isim ise Moskova Caz Orkestrası’ nın piyanisti Oleg Akkuratov oldu. Güçlü piyanosunun yanı sıra şarkı da söyleyen Akkuratov’a özellikle Rus dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

