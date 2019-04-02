Caz melodileri eşit bir dünya için yankılanacak

Bu seneki temayı düetler olarak belirlediklerini ifade eden Alparslan, "Caz Derneği olarak 23 yıldır bu festivali düzenliyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak cinsiyet eşitliğine değinmek istedik. Bir kadın ve bir erkeğin festival sahnesinde eşit şekilde iletişim kurmasını, bunu izleyicisiyle müzisyenleriyle paylaşabiliyor olmasını istedik. Bu temayla bir sivil toplum kuruluşu olarak hem ülke hem dünyadaki bu konuya duruşumuzu ifade etmek istedik." diye konuştu.

Festival Koordinatörü Tuğçe Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'nın en uzun soluklu festivallerinden birini düzenlediklerini belirterek, bahara çok yakışan etkinliğin hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini anlattı.

- Açılış Konseri Dünya Caz Günü'nde

Festivalin açılış konserinin, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nde gerçekleşeceğini belirten Alparslan, "Çok kıymetli bir gün bizim için. Bütün dünyada global anlamda uluslararası Dünya Caz Günü'nü biz de festivalin büyük açılışıyla başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Açılış konserinin MEB Şura Salonu'nda Cazın Kartalları Orkestrasınca verileceğini ifade eden Alparslan, "Artık bir gelenek haline geldi. Festivalin 20 yıldır açılışını onlar yapıyor. Solistlerimiz ise İlham ve Ayşe Gencer olacak. Baba kız bu güzel orkestraya eşlik edecek." diye konuştu.

