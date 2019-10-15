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Caz müziğin efsane ismi Muvaffak Falay, memleketi Kuşadası'na geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

İSVEÇ'te yaşayan dünyaca ünlü caz müzik sanatçısı Muvaffak Falay (89), Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi.

Caz müziğin efsane ismi Muvaffak Falay, memleketi Kuşadası'na geldi

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- İSVEÇ'te yaşayan dünyaca ünlü caz müzik sanatçısı Muvaffak Falay (89), Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in daveti üzerine ilçeye gelen Falay, "Artık Türkiye'ye, müziğe başladığım ve çok sevdiğim Kuşadası'na kesin dönüş yapmak ve burada Türk ezgilerini armonize edip, genç trompet yeteneklerini yetiştirmek istiyorum" dedi.
Dünyada 'Maffy' olarak tanınan ve 55 yıldır İsveç'te yaşayan caz müzik trompetçisi Muvaffak Falay, müzik kariyerine ilk başladığı yer olan Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Gençliğinde, bir dönem Kuşadası Bandosu'nda trompet çalan Falay, ilçedeki ilk ziyaretini ise kendisini davet eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e yaptı. Başkan Günel'e daveti için teşekkür eden Falay, "1942 yılında babamın görevi nedeni ile bulunduğu Kuşadası'nda müziğe başladım. 1956'da aldığım bir davet ile müzik yaşantımda profesyonel döneme adım attım. 1964 yılından beri İsveç'te yaşıyorum. Artık Türkiye'ye, müziğe başladığım ve çok sevdiğim Kuşadası'na kesin dönüş yapmak ve burada Türk ezgilerini armonize edip, genç trompet yeteneklerini yetiştirmek istiyorum" dedi.
'DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK ASLİ GÖREVİMİZDİR'
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel da dünyaca tanınmış bir caz üstadı olan ve kendini 'Kuşadalı' olarak nitelendiren Muvaffak Falay'a davetlerini kırmadığı için teşekkür etti. Kuşadası'nda Muvaffak Falay'ın anılarının ve müziğinin yaşatıldığı bir müze açmak istediğini belirten Başkan Günel, Falay'a, Kuşadası halkı adına bir plaket verdi.
Falay'ın öldüğünde Kuşadası'nda defnedilmeyi vasiyet ettiğine de dikkat çeken Günel, ünlü sanatçının bu vasiyetini yerine getireceklerini belirtti. Başkan Günel, Falay'ın bestelerinin dijital ortamda saklanması ve CD haline getirilerek Kuşadası Belediyesi tarafından, gelecek kuşaklara aktarılması için de çalışmalara başlayacaklarını kaydetti. Günel, efsanevi bir müzisyen olan Falay'ın müziğini sonsuza kadar yaşatmaya hazır olduklarını da ifade etti.

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Caz müziğin efsane ismi Muvaffak Falay, memleketi Kuşadası'na geldiCaz müziğin efsane ismi Muvaffak Falay, memleketi Kuşadası'na geldiCaz müziğin efsane ismi Muvaffak Falay, memleketi Kuşadası'na geldi

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