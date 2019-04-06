Caz ve Bach başkentte buluştu

Ankara Piyano Festivali'nin kapanış konserinde Danilo Rea ile Ramin Bahrami, Bach eserlerini caz doğaçlamalarıyla yorumladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki (CSO) konser, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Altus Kültür Sanat'ın iş birliğinde gerçekleştirildi.

Rea'nın caz doğaçlamalarına, Bahrami'nin Bach besteleriyle eşlik ettiği konser, başkentlilerin beğenisiyle karşılandı.

İzleyiciler konser sonunda piyanistleri dakikalarca alkışladı.

Konseri İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani de izledi.

- "Bize çok hoş bir akşam yaşattılar"

Konserin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Ramin Bahrami ile Danilo Rea ikilisinin performansını çok başarılı bulduğunu ve iki ünlü yorumcunun muhteşem bir iş çıkardığını belirtti.

Gaiani, "Bach'ın notaları arasında bizi rüyalara götürdüler. Bize çok hoş bir akşam yaşattılar. İki önemli İtalyan sanatçıyı Ankaralı sanatseverlerle buluşturmaktan çok memnunum. Onları yurt dışında ilk kez dinledim ve gerçekten onları burada görmek muhteşem." dedi.