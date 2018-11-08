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Cazın efsane ismi Chick Corea, İzmir'de konser verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 10:17 | Son Güncelleme

DÜNYACA ünlü 22 Grammy ödüllü sanatçı Chick Corea, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde hayranları ile buluştu.

Cazın efsane ismi Chick Corea, İzmir'de konser verdi

İZMİR, (DHA)- DÜNYACA ünlü 22 Grammy ödüllü sanatçı Chick Corea, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde hayranları ile buluştu. Başarılarla dolu kariyerinde birbirinden önemli beste ve albümlere imza atan Chick Corea'nın 'Solo Piano' konseri dinleyenlere eşssiz bir performans sergiledi.
Birbirinden renkli konserlere ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), cazın 60 yıllık efsane ismi Chick Corea'yı ağırladı. 22 Grammy Ödüllü ünlü sanatçı, Avrupa turnesine İzmir'den başladı. Başarılarla dolu kariyerinde birbirinden önemli beste ve albümlere imza atan Chick Corea'nın 'Solo Piano' konseri ile ayakta alkışlandı. Dünyaca ünlü sanatçı, seyirciler ile bazı parçalarda interaktif bir konser gerçekleştirdi. Geçen hafta Florida, Japonya ve Hindistan'da bulunduğunu belirten cazın efsane ismi, sahneye davet ettiği seyirciler ile doğaçlama piyano çaldı; esprileri ile de salonu kendine hayran bıraktı. Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Corea, ilerleyen yaşına rağmen yaklaşık 2-2.5 saatlik performansıyla parmak ısırttı. Konser sonunda kendisini ayakta alkışlayan İzmir seyircisinin bol bol fotoğrafını çeken Corea, tüm salona e-mail adresini vererek kendise yazanlara İzmir konserinin ses kaydını yollayacağın söyledi. Salona ve İzmir seyircisine hayran kaldığını belirten Chick Corea, AASSM'nin 10. yılını kutladı ve ileride senfonik bir proje ile tekrar İzmir'de sahne almak istediğini söyledi.
SİHİRLİ PARMAKLAR
Müzik hayatına Miroslav Vitous ve Roy Haynes ile birlikte kurduğu üçlüyle başlayan Corea, çok fazla etkilendiği Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Horace Silver, Lester Young ve Bud Powell gibi isimlerin yolundan ilerledi. Sonraki yıllarda Dave Holland, Anthony Braxton ve Barry Altschul'la birlikte Circle isimli grubunu kurup eşsiz doğaçlamalar yaptığı 4 kayıt yayınladı. Kariyerindeki başarılarını 22 Grammy ve sayısız Downbeat ödülü ile taçlandıran cazın efsane ismi, aynı zamanda eşsiz bir klasik müzik yorumcusu olarak da biliniyor. 60'lı yılların ortalarında başlayan cazdaki 'avangard' akımın etkisi altına giren Chick Corea, 1972 yılında ünlü Alman prodüktör Manfred Eicher'le birlikte bu etkinin izlerini taşıyan 'Return to Forever' isimli bir kayıt yayınladı. Bu kayıt, aynı zamanda Chick Corea'nın ünlü füzyon grubunun adı oldu. Corea; bu grupta Al di Meola, Stanley Clark ve Lenny White gibi önemli isimlerle birlikte çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Cazın efsane ismi Chick Corea, İzmir'de konser verdiCazın efsane ismi Chick Corea, İzmir'de konser verdiCazın efsane ismi Chick Corea, İzmir'de konser verdiCazın efsane ismi Chick Corea, İzmir'de konser verdi

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