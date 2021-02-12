Cazın efsane ismi Chick Corea öldü

Corea, 23 kez Grammy Müzik Ödülü'ne layık görülmüştü.Cazın efsane isimlerinden ABD'li piyanist ve besteci Chick Corea'nın nadir görülen bir kanser hastalığı nedeniyle hayatını yitirdiği, müzisyenin resmi Facebook hesabından duyuruldu. Açıklamada, Corea için "İyi bir eş, baba ve büyükbaba, aynı zamanda birçok kişi için harika bir akıl hocası ve dosttu. Çalışmaları ve dünyayı dolaşarak geçirdiği onlarca yılı milyonlarca kişinin hayatını dokundu ve ilham verdi" ifadeleri kullanıldı.

ABD'de 67 kez aday gösterildiği Grammy Müzik Ödülü'nü 23 kez kazanan Corea, 60'ların sonlarında Miles Davis'in müzik topluluğunda elektronik piyonada caz ve Rock müziğinde füzyon döneminin kapısını aralamıştı. Corea, müzik yaşamında akustik piyanoya da her zaman bağlı kaldı.

Corea'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, dünyanın daha fazla sanatçıya ihtiyacı olduğu vurgulanarak Corea'nın bir açıklamasından da alıntı yapıldı. Corea'nın "Benim görevim, dostlarımı yapabildiklerimi hayranı olduğum sanatçılarla bir araya getirmekti. Bu benim hayatımın zenginliğiydi" şeklindeki sözlerine de yer verildi.