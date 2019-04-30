HABER

Cazın Kartalları Gencerlere eşlik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 22:46 | Son Güncelleme

Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin açılış konserinde, İlham Gencer ve kızı Ayşe Gencer, Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası eşliğinde unutulmaz caz melodilerini seslendirdi

Uluslararası 23. Ankara Caz Festivali'nin açılış konserinde, Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası, İlham ve Ayşe Gencer ile sahne aldı.

MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilen Dünya Caz Günü'ndeki konserde, orkestrayı şef Tamer Kalfa yönetti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için bu yıl "düetler" temasıyla düzenlenen festivalde, Cazın Kartalları baba-kız Gencerlere eşlik etti.

Cazın 93 yaşındaki ünlü sesi İlham Gencer'in, sahnedeki performansı ve dans figürleri izleyenlerin beğenisini topladı.

Konserde İlham Gencer'in heyecanlandığını belirterek, "Kolay mı arkamda Hava Kuvvetleri var. Kartallarla uçacağım." şeklindeki sözleri salondan alkış aldı.

Cazın Kartalları, konser sonunda Ayşe Gencer'e sürpriz yaparak annesi Ayten Alpman'ın unutulmaz şarkısı "Ben Böyleyim"i çaldı. Ayşe Gencer, parçayı seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Konser sonunda Gencerler ve Cazın Kartalları orkestrası Ankaralı caz severler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

- "Bu sene 'cinsiyet eşitliği' dedik"

Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, festivali her sene bir temayla düzenlediklerini belirterek, "'Sadece müzik, sadece caz ve haz' diyemiyoruz. Her sene seçtiğimiz özel tema çerçevesinde konserlerimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Bu sene de 'cinsiyet eşitliği' dedik. Cazda bunun karşılığı olarak düetler olsun istedik." dedi.

Açılış konserini, Dünya Caz Günü'nde gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu vurgulayan Varoğlu, Cazın Kartalları Orkestrası'nın İlham ve Ayşe Gencer'e eşlik etmesinin de ayrı bir heyecan yarattığını kaydetti.

Varoğlu, 12 Mayıs'a kadar başkentlileri dolu dolu bir program beklediğini belirterek, festivalin kapanış konserinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrası'nın Ömür Göksel ile Dilek Sert Erdoğan'a eşlik edeceğini aktardı.

Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince... Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...
Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldiBakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi
Trump: ABD, Venezuela halkının yanındaTrump: ABD, Venezuela halkının yanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Gencer Cazın Kartalları Orkestrası İlham Gencer Uluslararası Ankara Caz Festivali

En Çok Okunan Haberler

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

YSK'nın İstanbul kararını görüşeceği tarih belli oldu

YSK'nın İstanbul kararını görüşeceği tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde TSK unsurlarına saldırı: 7 askerimiz yaralı

Suriye'de askerimize saldırı: 7 yaralı

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de kilitleyen kaza! Bu halde bekledi

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.