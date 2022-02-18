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CBC SPORT nasıl izlenir? CBC SPORT uydu ve frekans bilgileri nelerdir? Nasıl ayarlanır?

18.02.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CBC sport nasıl izlenir? sorusunun yanıtı UEFA Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından merak konusu oldu. CBC SPORT uydu ve frekans bilgileri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. CBC Sport'un frekans ve uydu bilgileri oynanan karşılaşmaların ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte CBC sport nasıl izlenir? CBC SPORT uydu ve frekans bilgileri nelerdir? Nasıl ayarlanır? sorularının yanıtı...

CBC SPORT nasıl izlenir? CBC SPORT uydu ve frekans bilgileri nelerdir? Nasıl ayarlanır?

CBC SPORT'ta canlı olarak ekrana gelen maçlar ile UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. 17 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Slavia Prag'ı ağırladı. Nefes kessen mücadele Slavia Prag'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan gelecek maçlar için CBC SPORT'u televizyonuna ayarlamak isteyen kişiler, CBC sport nasıl izlenir? CBC SPORT uydu ve frekans bilgileri nelerdir? Nasıl ayarlanır? sorularının yanıtına ulaşmak için internette araştırma yapıyor. CBC SPORT uydu ve frekans bilgileri ve ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport'u izlemek için çanak anetinin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekir.

CBC SPORT UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ NELERDİR?

AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteni varsa uydu cihazın kurulum menüsünden ayarlama yapılmalıdır.

Frekans ekle menüsünü açtıktan sonra uydu ismi kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçilmelidir.

Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girilmeli ve polarizasyon kısmında H - Yatay seçilmelidir.

Sembol kısmına 27500 sayısını girildikten sonra FEC değeri değiştirilmemelidir. Çünkü bir çok uydu cihazı FEC değerini otomatik seçmektedir. Yine de FEC değerini değiştirmek isteyenler için CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6'dır.

Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınları izleyebilirsiniz.

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