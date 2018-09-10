HABER

CBS’in CEO’su İstifa Etti

10.09.2018 16:09 | Son Güncelleme

Amerikan CBS kanalının CEO’su Les Moonves, 6 kadının hakkında cinsel istismarda bulunduğu yönünde suçlama yöneltmesinin ardından istifa etti

CBS’in CEO’su İstifa Etti

Amerikan CBS kanalının CEO’su Les Moonves, 6 kadının hakkında cinsel istismarda bulunduğu yönünde suçlama yöneltmesinin ardından istifa etti.

CBS istifanın hemen yürürlüğe konduğunu belirtti. Açıklamada, CBS ve Moonves’un çalışma hayatında kadınların eşitliğini destekleyen gruplara 20 milyon dolar bağışta bulunacağı da kaydedildi.

Moonves, zaten cinsel istismar suçlamaları nedeniyle soruşturma altındaydı. New Yorker dergisi Pazar günü Moonves’a yönelik 6 kadının daha suçlamasına yer verdi. Buna göre Moonves 1980’lerde başlayarak söz konusu kadınlar üzerinde güç kullanmış, tehdit etmiş, şiddet kullanmış.

Bazı kadınlar Moonves’un cinsellik karşılığında kariyerlerinde ilerleme sözü verdiğini kaydetti.

Moonves suçlamaları reddediyor ve dehşete düşürücü olarak niteliyor. Moonves’a göre durum onu ve kariyerini bitirme çabasının bir parçası.

Moonves ayrıca cinsel ilişki olduysa da bunun karşılıklı anlayışla olduğunu belirtiyor.

Les Moonves, yayıncılık sektöründe en fazla kazanan ve en güçlü CEO’lardan biriydi.

Moonves’un CBS’ten anlaşmalı ayrılık çerçevesinde 100 milyon dolar alabileceği belirtiliyor.

PARTNERÇıkanlar şoke etti! Hepsi servet değerinde...Çıkanlar şoke etti! Hepsi servet değerinde...
Bu tasarımlar podyumu salladı!Bu tasarımlar podyumu salladı!
Çin'de öğrencilere 'yüz milyon pirinç tanesi sayın' ödeviÇin'de öğrencilere 'yüz milyon pirinç tanesi sayın' ödevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş arkadaşı kadınla kahvaltı yapan adam gözaltına alındı

İş arkadaşı kadınla kahvaltı yapan adam gözaltına alındı

Büyük rezalet! Mültecileri buraya kapatacaklar

Büyük rezalet! Mültecileri buraya kapatacaklar

Suriye'de yeni göç dalgası! İdlib'de 30 bini aşkın sivil evlerini terk etti!

Suriye'de yeni göç dalgası! İdlib'de 30 bini aşkın sivil evlerini terk etti!

New York Moda Haftası'nda bu tasarımlar podyumu salladı!

New York Moda Haftası'nda bu tasarımlar podyumu salladı!

Avustralya'da altınla kaplı iki dev kaya bulundu, toplam değeri 12 milyon dolar

Avustralya'da altınla kaplı iki dev kaya bulundu, toplam değeri 12 milyon dolar

Bu tasarımlar podyumu salladı!

Bu tasarımlar podyumu salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.