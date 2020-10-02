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CD Projekt Red çalışanları hafta sonu da çalışacak

OYUN HABERLERİ  | 02.10.2020 12:46 | Son Güncelleme

Büyük merakla beklenen ve yüz milyonlarca dolar ciro yapması beklenen Cyberpunk 2077’nin piyasaya çıkmasına 6 hafta kalmışken yapımcıdan ilginç haberler gelmeye başladı.

CD Projekt Red çalışanları hafta sonu da çalışacak

Oyunun yapımcısı CD Projekt Red çalışanları için tüm izinler kaldırıldı ve hatta ofiste ekstra mesailer başladı. Normal şartlar altında haftada 5 gün çalışan şirket önümüzdeki 6 hafta boyunca haftada 6 gün çalışacak. Şirketin yöneticisi Adam Bodawski Twitter’dan yayınladığı açıklamada, tüm çalışanlarını çok zorlayacakları, izinsiz ve uykusuz 6 haftaya girdiklerini vurguladı.

CD PROJEKT RED ÇALIŞANLARINA PRİM DAĞITACAK

Bodawski ayrıca, Cyberpunk 2077’nin çıkışıyla büyük bir gelir beklentisi içinde oldukları 2020’nin kazancının yüzde 10’unu şirket çalışanlarına dağıtacaklarını da açıkladı. Eğer Cyberpunk 2077 satışları beklenen seviyede olursa, bu prim şirket çalışanları için zengin olmak anlamına geliyor. Ancak, dünya çapında çok önemli bir yayıncı olmasına rağmen, CD Project Red’in 2019 satışları 150 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiş, şirketin karı ise 50 bin dolar seviyesinde kalmıştı.

Öte yandan şirketin kurucu ortağı Marcin Iwiński bu fazla çalışma gününe karşı olduğunu vurgularken, şirket yönetiminin yine de fazla çalışma kararı aldığı anlaşılıyor. Bu da, oyunun çıkış gününe yetişmeyebileceği endişelerini yükseltti.

Cyberpunk 2077’nin şu sıralar tamamen bitmiş olması ve genişletilmiş testlerin yapılması gerekiyordu. Ancak, şirket çapınca acil durum ilan edilmesi oyunda hala büyük eksikler olduğu şüphesini doğurdu. Yoksa, pek çok büyük oyun gibi, Cyberpunk da piyasaya çıktığında büyük bug’lar mı içerecek?

Siz ne düşünüyorsunuz? Pek çok oyuncunun, oyunu büyük hevesle satın aldıktan sonra ilk günde oynanışı engelleyen büyük buglar ile karşılaşması, dünya çapında bir isyan çıkarabilir mi?

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