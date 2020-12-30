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CD Projekt RED'den Cyberpunk 2077 için DLC adımı!

30.12.2020 11:22 | Son Güncelleme:
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CD Projekt RED'den Cyberpunk 2077 için DLC adımı!

Oyun dünyasının en tartışmalı oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 DLC'leri için CD Projekt RED resmi internet sitesi açtı. Buna göre, Cyberpunk 2077 için ilk ücretsiz DLC birkaç ay içinde geliyor.

Cyberpunk 2077 için tartışmalar sürüyor. Hatta bu tartışmalar geçtiğimiz günlerde bir davaya da konu edindi. Bir hukuk şirketi, CD Projekt RED'in oyuncuları yanlış yönlendirdiği gerekçe göstererek firmaya dava açtı. Davanın akıbeti bilinmez ancak CD Projekt RED geliştiricilerinin oyunun daha iyi bir hale gelebilmesi için çalıştığı biliniyor. Bunun kanıtı, oyun için çıkan ara yamalar oluyor. Ayrıca firma, üç büyük güncellemenin de geleceğini söylüyor. Şimdi ise CD Projekt RED'den önemli bir adım gelmiş durumda. Bu adımın odak noktası ise Cyberpunk 2077 DLC'leri.

CYBERPUNK 2077 DLC'LERİ İÇİN İNTERNET SİTESİ

CD Projekt RED Cyberpunk 2077'nin DLC'leri için resmi internet sitesi açtı. Site üzerinden ücretsiz olarak yayınlanacak DLC'nin 2021 yılının ilk çeyreğinde oyuncularla buluşacağı bilgisi paylaşılıyor. Ayrıca daha fazla bilgi için beklememiz gerektiği aktarılıyor. Oyundan görüntülerin yer aldığı internet sitesinde bunun dışında başka bir bilgi yok.

Cyberpunk 2077 DLC

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THE WİTCHER 3'TEKİ YOLUN AYNISI MI?

The Witcher 3 oynayanlar bilir. CD Projekt RED, oyun çıktıktan sonra onlarca ücretsiz DLC sunmuştu. Anlaşılan Cyberpunk 2077 için de aynı yol izlenecek. Böylece oyunun daha iyi bir deneyim sunması bekleniyor. Cyberpunk 2077'nin CD Projekt RED'in atacağı adımlardan sonra daha iyi bir performans sunması ve hatalarından arınması muhtemel.

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