CD Projekt Red kötü haberi verdi: "Ertelemek zorundayız"

CD Projekt Red firması, önce The Witcher serisi ile başarı yakalamış ancak daha sonra Cyberpunk 2077 oyunundaki hatalar nedeniyle oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Başarısızlığını geride bırakmak isteyen firma, The Witcher 3: Wild Hunt oyununun yeni nesil konsollar için hazırlanan güncellemesini duyurmuştu. Fakat bu güncellemeyi bekleyenlere kötü haber geldi.

THE WITCHER HAYRANLARI ÜZÜLECEK! GÜNCELLEME ERTELENDİ

The Witcher 3: Wild Hunt için çıkacak yeni nesil konsol güncellemesinin yayınlanması resmen ertelendi. The Witcher Twitter hesabı aracılığıyla bir açıklama yapan CD Projekt RED, söz konusu güncellemeyi bir sonraki duyuruya kadar ertelemek zorunda olduklarını paylaştı. Yeni nesil konsol güncellemesi için biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.

"ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

CDPR, The Witcher 3'ün söz konusu güncellemesinden ne bekleneceğini henüz tam olarak açıklamış değil.

Firma erteleme için yaptığı açıklamayı ise "Mümkün olan en kısa sürede sizi bilgilendireceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadesi ile sonlandırmış durumda.



