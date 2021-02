CD Projekt RED'ten Cyberpunk 2077 açıklaması! Resmen ertelendi

Cyberpunk 2077 çıktığı günden beri oyun dünyasını etkilemeye devam ediyor. Dile kolay, 8 yıldır beklenen oyun oyunculara sunulduğu günden beri pek çok kesimin hedefi halinde. Zira oyunda kullanıcılar tarafından birçok hata keşfedildi. Bu da belki de oyun tarihinin en iyi oyunlarından biri olabilecek Cyberpunk 2077'yi, dolayısıyla oyunun geliştiricisi CD Projekt RED'i derinden etkiledi. Şirket, yaşanan sorunlardan kaynaklı oyunculardan özür dahi diledi. Firma ayrıca oyunu daha da iyi bir hale getirmesi muhtemel yamaların müjdesini de verdi. Fakat görünüşe bakılırsa CD Projekt RED'i bu kez de geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırı sarstı.

CD Projekt RED, geçtiğimiz günlerde firmanın siber saldırı kurbanı olduğunu resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamıştı. Firma, Cyberpunk 2077 Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Cyberpunk 2077 1.2 yamasının ertelendiğini duyurdu. Firmanın açıklamasına göre Cyberpunk 2077 1.2 yamasının ertelenmesinin nedeni firmanın BT altyapısını hedef alan siber saldırı. Atılan tweete göre ise Cyberpunk 2077 1.2 yaması mart ayının ikinci yarısında oyunculara sunulacak ve güncelleme önceki güncellemelerin hepsinin ötesine geçecek. En azından firmanın iddiası bu yönde.

While we dearly wanted to deliver Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 in the timespan we detailed previously, the recent cyber attack on the studio’s IT infrastructure and extensive scope of the update mean this unfortunately will not happen — we’ll need some additional time. 1/3