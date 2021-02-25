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CD Projekt RED'ten Cyberpunk 2077 açıklaması! Resmen ertelendi

25.02.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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CD Projekt RED'ten Cyberpunk 2077 açıklaması! Resmen ertelendi

Cyberpunk 2077 oyuncularına kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde silber saldırıya uğrayan CD Projekt RED, siber saldırıyı gerekçe göstererek Cyberpunk 2077'nin bir sonraki büyük yaması olan Cyberpunk 2077 1.2 yamasının ertelendiğini açıkladı.

Cyberpunk 2077 çıktığı günden beri oyun dünyasını etkilemeye devam ediyor. Dile kolay, 8 yıldır beklenen oyun oyunculara sunulduğu günden beri pek çok kesimin hedefi halinde. Zira oyunda kullanıcılar tarafından birçok hata keşfedildi. Bu da belki de oyun tarihinin en iyi oyunlarından biri olabilecek Cyberpunk 2077'yi, dolayısıyla oyunun geliştiricisi CD Projekt RED'i derinden etkiledi. Şirket, yaşanan sorunlardan kaynaklı oyunculardan özür dahi diledi. Firma ayrıca oyunu daha da iyi bir hale getirmesi muhtemel yamaların müjdesini de verdi. Fakat görünüşe bakılırsa CD Projekt RED'i bu kez de geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırı sarstı.

CYBERPUNK 2077 1.2 YAMASI ERTELENDİ

CD Projekt RED, geçtiğimiz günlerde firmanın siber saldırı kurbanı olduğunu resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamıştı. Firma, Cyberpunk 2077 Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Cyberpunk 2077 1.2 yamasının ertelendiğini duyurdu. Firmanın açıklamasına göre Cyberpunk 2077 1.2 yamasının ertelenmesinin nedeni firmanın BT altyapısını hedef alan siber saldırı. Atılan tweete göre ise Cyberpunk 2077 1.2 yaması mart ayının ikinci yarısında oyunculara sunulacak ve güncelleme önceki güncellemelerin hepsinin ötesine geçecek. En azından firmanın iddiası bu yönde.

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Video oyunu Cyberpunk 2077, duyurulmadan önce de ertelemelerden kurtulamamıştı. Fakat şimdiki erteleme zorunlu bir erteleme gibi duruyor. Zira firma, oyuna birçok düzeltme getirecek bu güncellemeyi tamamlayabilmek için zaman istiyor.

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