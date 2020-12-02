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CDC: ‘‘Aşıda Sağlık Çalışanları ve Bakımevi Sakinleri Öncelikli’’

02.12.2020 03:42 | Son Güncelleme:
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CDC: ‘‘Aşıda Sağlık Çalışanları ve Bakımevi Sakinleri Öncelikli’’

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Corona virüsü aşısının piyasaya çıkan ilk dozlarını olması gerekenlerin sağlık çalışanları ve bakımevlerinde uzun dönemli kalanlar olduğuna karar verdi

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Aşı Uygulamaları Danışma Kurulu Corona virüsü aşısının piyasaya çıkmasının ardından ilk dozların kimlere uygulanması gerektiği konusundaki tavsiyeleri oylamaya sundu. Oylamada aşının piyasaya çıkan ilk dozlarını olması gerekenlerin, 1’e karşı 13 oyla sağlık çalışanları ve bakımevlerinde uzun dönemli kalanlar olduğuna karar verildi. Yaklaşık 24 milyon kişinin bu grupta yer aldığı düşünülüyor.

Daha sonra CDC bu tavsiyeleri göz önünde bulundurarak eyaletlere gönderilecek kılavuzları hazırlayacak ve aşının dağıtım önceliklerini belirlemede valilere yol gösterecek.

Toplantıda aşının onaylanmasının ardından haftada yalnızca 5 ile 10 milyon arasında doza erişilebileceği belirtildi.

Bu da eyaletlerin ve yerel yetkililerin yüksek risk grubu olarak tanımlanan bu grup içinde de alt gruplar belirlemelerini gerektirebilir. Aşı stoklarında başlangıçta yaşanması beklenen yetersizliğin yalnızca birkaç hafta sürmesi bekleniyor. CDC’nin yıl sonuna kadar 40 milyon kadar doza erişiminin olması bekleniyor. Bunun da yaklaşık 20 milyon kişinin aşılanması anlamına geldiği belirtiliyor.

Toplantı sırasında konuşan CDC Aşı ve Solunum Hastalıkları Merkezi Başkanı Nancy Messonnier, tüm eyalet ve yerel yönetim birimlerinin ilk parti Corona virüsü aşılarını almalarından itibaren yaklaşık 3 hafta içinde sağlık çalışanlarını aşılamaya başlamalarının beklendiğini kaydetti.

Bu ayın ilerleyen günlerinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ve Moderna şirketleri tarafından üretilen aşıların acil durumda kullanma izinlerinin verilmesini değerlendirecek. İlk tahminler her aşıdan da 20’şer dozdan fazlasının 2020’nin sonuna kadar piyasaya çıkmasının beklenmediğini ortaya koyuyor. Her aşı da iki dozlu olarak uygulanıyor.

CDC Aşı Uygulamaları Danışma Kurulu daha sonra tekrar bir araya gelerek gelecek dozların öncelikli olarak kimlere uygulanacağını belirleyecek. Olasılıklar arasında öğretmenler, polisler, itfaiyeciler ve gıda üretimi ya da ulaştırma gibi zaruri işkollarında çalışanlar, yaşlılar ve başka hastalığı olan kişiler yer alıyor.

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