CDC Başkanı: ‘’Vakalar Artabilir’’

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, Corona virüsü vakalarının düşüş döneminden sonra düz bir seviyeye gelmesinin yeni artışların yaşanabileceği kaygısını getirdiğini kaydetti. Walensky, sağlık yetkililerinin yeni varyantların daha çok kişiye bulaştığı bu dönemde salgının daha fazla yayılmasını önlemek için önlemler alması gerektiğini kaydetti. CDC Başkanı, ‘Eğer şimdi harekete geçilmezde şu an Avrupa’da olduğu gibi yeni bir artışın yaşanmasından endişe ediyorum’’ dedi. New York aşılama yaşını 50’ye çekti Öte yandan ülkede aşılama faaliyetleri bazı eyaletlerde gittikçe hız kazandı. Federal verilere göre ABD Pazar günü itibariyle 150 milyon Corona aşısının dağıtımını yaptı ve 125 milyon doz aşıyı uyguladı. Son olarak New York eyaleti Corona virüsü aşılama yaşını aşağı çeken eyaletler arasına girdi. Vali Andrew Cuomo, aşılama yaşının 50’ye indirildiğini açıkladı. Ülkenin dördüncü en kalabalık eyaleti şu ana kadar 60 yaş üzerini, başka hastalığı olanları ve kilit işlerde çalışanları aşılıyordu.

Florida da aşılama yaşını 50’ye indiren eyaletlerden. Arizona’daysa Vali Doug Ducey, Çarşamba gününden itibaren eyaletin en kalabalık üç ilçesinde aşılama yaşını 16’ya kadar indirdiklerini açıkladı. Diğer ilçelerde ise şimdilik 55 yaş sınırı korunuyor. Eyalet genelinde aşılama yaşını en fazla düşüren yer ise Alaska. 16 yaşına kadar tüm bireyleri devlet aşı merkezlerinde aşılayan Alaska aşılama hızı ülkede en yüksek olan eyelet. CDC’ye göre Alaska sakinlerinin yüzde 31,5’i en azından bir doz aşı oldu. New York’ta bu rakam yüzde 26,1; Florida’da ise yüzde 23,8. ‘‘Johnson & Johnson daha fazla aşı teslim edecek’’ Johnson & Johnson firması Mart ayında Amerika’ya 20 milyon doz aşı gönderme hedefine yaklaştı. Ancak Beyaz Saray Corona virüsü danışmanı Andy Salvitt, şirketin kaç doz aşıyı bu hafta teslim edeceği konusunda rakam vermedi. Şirket Mart ayının başında 4 milyon doz aşı göndermişti, ancak şirketin üretim yapan tesislerinin Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay beklemesi üretimde gecikmeye neden oldu.