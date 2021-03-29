CDC Başkanından ‘Felaket Yaklaşıyor’ Uyarısı

Walensky, “Metnin dışına çıkacağım ve bir felaketin yaklaşmakta olduğu yönünde bende yeniden uyanan hissiyatı paylaşacağım. Şu anda korkuyorum” ifadesini kullandı.

Walensky, yeni vaka sayısında 7 günlük ortalamanın günde 60 bin vakanın biraz altında olduğunu, bu oranın bir önceki 7 güne göre vakalarda yüzde 10 artışa denk geldiğini belirtti. CDC Başkanı, hastaneye kaldırılma oranının da artış gösterdiğini, ölümlerin de sayısının artmaya başladığını bildirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Dr. Rochelle Walensky gazetecilere verdiği brifingde, kamu yetkilileri ve diğer ilgili taraflardan, Corona virüsü salgınında dördüncü dalgayı önlemek için durumun ciddiyeti hakkında herkesi uyarmalarını istedi.

Yetkililer, bazı eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirme ve Corona virüsü kısıtlamalarını gevşetmede çok erken davrandığını söyledi ve seyahatlerdeki artışın da salgının tekrar artışa geçmesinde rol oynadığı bilgisini verdi.

Walensky, ABD’de salgının gidişatının, vaka artışlarının yaşandığı Almanya, İtalya, Fransa gibi Avrupa ülkeleriyle benzerlik taşıdığını belirtti.

CDC Başkanı, Harekete geçmeme lüksümüz yok. Ülkemizin sıhhati adına, dördüncü dalgayı önlemek için şimdi hemen birlikte çalışmalıyız” dedi.

Başkan Joe Biden, görevdeki ilk 100 gününde 200 milyon aşının uygulanması hedefini açıklamıştı ve ülke genelinde aşı olanların sayısı da giderek artıyor.

Bununla birlikte, ABD’nin bazı kesimlerinde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamalar kaldırılmaya başladı. Amerikalılar da okullarda yarı yıl veya bahar tatili ya da diğer sebeplerle daha fazla seyahat etmeye başladı.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, Amerikalılar’a, “Biraz daha dayanın” diye seslendi. Fauci, ileriki sürecin, “aşıyla salgının dinamikleri arasında bir yarış” şeklinde geçeceğini belirterek, “Biraz daha sabrederek bu yarışı kazanabiliriz” ifadesini kullandı.

Brifingde söz alan yetkililer, gerekli olmayan seyahatlerin iptal edilmesi ve maske takma, sosyal mesafeyi koruma gibi tedbirlerin elden bırakılmaması çağrısında bulundu. .

