CDC Başkanı’ndan Michigan Eyaleti İçin Kapanma Uyarısı

CDC Başkanı Rochelle Walensky, “Michigan’da olduğu gibi olağanüstü vaka sayılarıyla akut bir durum varsa, sorunun çözümü aşı değil. Aşılamanın etkisi gecikmeli olarak yansıyacaktır. Yapılması gereken kapanmak, temel ilkelere dönmek ve geçtiğimiz yaz bulunduğumuz noktaya gelmek” dedi.

ABD genelinde yedi günlük vaka sayısı ortalamasının yüzde 3 oranında arttığını belirten CDC Başkanı Walensky, Michigan ve Minnesota’daki duruma dikkat çekerek bu eyaletlerde virüsün okullardaki spor faaliyetleri sebebiyle virüsün yayılması konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Beyaz Saray Corona virüsüyle mücadele danışmanlarından Andy Slavitt, ABD’de şimdiye kadar 120 milyon kişinin aşılandığını ve yetişkin nüfusun yüzde 28’inin aşının her iki dozunu da yaptırdığını belirtti.

Michigan’a takviye tedavi imkanı sağlanabileceğini ve Michigan ve Minnesota gibi Corona virüsü vaka sayılarında ciddi artış yaşayan eyaletlerin imkan olan miktarda aşı siparişini vermelerinin sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

Michigan’da İngiltere varyantı etkili

Michigan eyaleti sağlık yetkililerinden gelen verilere göre, eyalette geçtiğimiz hafta itibariyle aktif vaka sayısının 100 bini geçtiği ve bu rakamların Kasım ayı ortasından bu yana en yüksek rakamlar olduğu belirtiliyor.

Michigan’da vaka sayısında yaşanan bu artışın İngiltere’de görülen B-117 varyantının yayılmasından ve önlemlerin gevşetilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

CDC ve eyalet verilerine göre, Michigan’da İngiltere varyantının yeni virüs vakalarının yüzde 70’ini oluşturduğu ifade ediliyor. Eyaletteki hastaneler de tedavi altına alınan hasta sayısında yüzde 30 artış olduğunu bildiriyor.