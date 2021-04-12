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CDC Başkanı’ndan Michigan Eyaleti İçin Kapanma Uyarısı

12.04.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyalette aktif vaka sayısı 100 bini geçerken (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, eyalette kapanmaya gidilmesi gerektiği uyarısında bulundu

CDC Başkanı’ndan Michigan Eyaleti İçin Kapanma Uyarısı

ABD’nin Michigan eyaletinde Corona virüsü vaka sayıları tırmanıyor. Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, eyalette kapanmaya gidilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

ABD genelinde yedi günlük vaka sayısı ortalamasının yüzde 3 oranında arttığını belirten CDC Başkanı Walensky, Michigan ve Minnesota’daki duruma dikkat çekerek bu eyaletlerde virüsün okullardaki spor faaliyetleri sebebiyle virüsün yayılması konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, federal hükümete eyalete ayrılan aşı miktarının artırılması talebinde bulunmuştu.

Aşılamanın Michigan eyaletinde gittikçe artan vakaların kontrol altına alınmasında hemen etkili olmayacağını belirten CDC Başkanı, eyaletin kapanmaya gitmesi gerektiğini kaydetti.

CDC Başkanı Rochelle Walensky, “Michigan’da olduğu gibi olağanüstü vaka sayılarıyla akut bir durum varsa, sorunun çözümü aşı değil. Aşılamanın etkisi gecikmeli olarak yansıyacaktır. Yapılması gereken kapanmak, temel ilkelere dönmek ve geçtiğimiz yaz bulunduğumuz noktaya gelmek” dedi.

Beyaz Saray Corona virüsüyle mücadele danışmanlarından Andy Slavitt, ABD’de şimdiye kadar 120 milyon kişinin aşılandığını ve yetişkin nüfusun yüzde 28’inin aşının her iki dozunu da yaptırdığını belirtti.

Michigan’a takviye tedavi imkanı sağlanabileceğini ve Michigan ve Minnesota gibi Corona virüsü vaka sayılarında ciddi artış yaşayan eyaletlerin imkan olan miktarda aşı siparişini vermelerinin sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

Michigan’da İngiltere varyantı etkili

Michigan eyaleti sağlık yetkililerinden gelen verilere göre, eyalette geçtiğimiz hafta itibariyle aktif vaka sayısının 100 bini geçtiği ve bu rakamların Kasım ayı ortasından bu yana en yüksek rakamlar olduğu belirtiliyor.

Michigan’da vaka sayısında yaşanan bu artışın İngiltere’de görülen B-117 varyantının yayılmasından ve önlemlerin gevşetilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

CDC ve eyalet verilerine göre, Michigan’da İngiltere varyantının yeni virüs vakalarının yüzde 70’ini oluşturduğu ifade ediliyor. Eyaletteki hastaneler de tedavi altına alınan hasta sayısında yüzde 30 artış olduğunu bildiriyor.

“Deniz piyadelerinin yüzde 40’ı aşı olmayı reddediyor”

ABD’de aşılama konusunda toplumun bir kesiminde tereddüt de devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre deniz piyadelerinin yüzde 40’ı aşı olmayı reddediyor.

Açıklamaya göre, 123 bin 500 piyadenin 75 bin 500’ü aşının en az bir dozunu yaptırırken, 48 bini aşı olmayı reddediyor.

Pfizer aşısı Güney Afrika varyantına karşı etkili mi?

Cumartesi günü İsrail’de Pfizer-BioNTech aşısının Güney Afrika’da görülen varyanta karşı tam koruma sağlamayabileceği yönünde bir araştırma sonuçları açıklanmıştı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, araştırmanın yanıltıcı olabileceğini, aşının Güney Afrika varyantına karşı etkisi konusunda dikkatli çıkarım yapılması gerektiğini söyledi.

İsrailli araştırmacılar, Güney Afrika varyantının aşılanmamış gruba kıyasla ikinci doz aşısını olanlar arasında orantısız bir şekilde daha yüksek çıktığını, bu durumun da Güney Afrika varyantının belirli bir ölçüde aşının sağladığı koruma duvarını aşabildiği anlamına geldiğini belirtmişti.

Araştırmacılar çalışmanın, Güney Afrika varyantı İsrail’de nadir görüldüğü için küçük bir örneklemle yapıldığı konusunda da uyarıda bulunmuştu.

Pfizer İsrail’de yapılan araştırmayla ilgili yorum yapmamıştı.

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