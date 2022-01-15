CDC: ‘‘Bulabildiğiniz En Koruyucu Maskeyi Takın’’

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Cuma günü maske tavsiyesini güncelledi. CDC Amerikalılar’a ‘‘bulabildikleri en koruyucu maskeyi takma’’ tavsiyesinde bulundu, ancak ülke genelinde N95 maske kullanılması çağrısı yapmadı.

CDC güncellediği internet sitesinde kişilerin N95 ve KN95 gibi yüksek koruyucu maskeleri seçebileceklerini belirtti. Açıklamada ‘‘Amerikalılar’a bulabildikleri en koruyucu, yüzlerine tam olan ve uzun süre kullanabilecekleri maskeleri takmalarını tavsiye ediyoruz’’ denildi.

‘‘Herhangi bir maske hiç maske takmamaktan iyidir’’

CDC maskelerin önemli bir kamu sağlığı aracı olduğunu ve Covid-19’un yayılmasını önlediğini, herhangi bir maske takmanın hiç maske takmamaktan daha iyi olduğunu belirtti.

CDC, ‘‘Güncellenen tavsiyeler maskelerle ilgili bilimsel verileri ve geçen iki yılda öğrendiklerimizi yansıtıyor’’ dedi.

CDC, tüm maskelerin bir düzeyde koruma sağladığını ancak N95 ve KN95 türü maskelerin yüze tam oturması durumunda en yüksek korumayı sağladıklarını kaydetti.

En yüksek korumayı N95 ve KN95 sağlıyor

ABD’de Covid-19 vakalarının zirveye çıktığı son günlerde Amerikalılar hangi maskelerin daha iyi koruma sağladığını sorgular oldu.

Doğru şekilde takılan N95 türü maskeler havadaki partikülleri yüzde 95 oranında tutuyor ve 0,3 mikrondan büyük partiküllerin geçişini engelliyor.

ABD Pazartesi günü 1 milyon 350 bin yeni Covid-19 vakası açıklayarak bir günde en fazla vakanın görüldüğü ülke oldu. CDC’ye göre Omicron varyantı şu an yeni vakaların yüzde 98,3’ünü oluşturuyor.

ABD’de maskeler kutuplaşmaya neden olmaya devam ediyor. Demokrat Başkan Joe Biden bu hafta vatandaşları maske giymeye çağırdı ve Amerikalılar’ın üçte birinin hiç maske takmadıklarını söylediğini belirtti. Cumhuriyetçi eğilimli eyaletlerin çoğunda maske zorunluluğu yok. California gibi Demokratlar’ın kontrol ettiği bazı eyaletlerse son dönemde kapalı alanda maske zorunluluğunu geri getirdi.

Senatör Bernie Senders ‘‘Herkes İçin Maske’’ yasa tasarısını Çarşamba günü yeniden Kongre’ye sundu. Tasarı herkese 3 adet N95 maske gönderilmesini içeriyor.

Temmuz ayının sonunda CDC maske tavsiyesini değiştirerek Covid-19’un hızla yayıldığı bölgelerde tam aşılı Amerikalılar’ın kamuya açık kapalı mekanlarda maske takmasını önermişti. CDC’ye göre şu anda ABD’deki ilçelerin yüzde 99,5’inde toplum içi bulaşıcılık yüksek ve maske tavsiyesi bunların hepsi için geçerli.

CDC Mayıs ayında ise pandemi düşüşe geçtiği için tam aşılıların maskelerini çıkartabileceklerini söylemişti.

