CDC: "Corona Virüsü Yüzeylerden ve Hayvanlardan Kolayca Bulaşmıyor"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Corona virüsüne karşı önlemlerle ilgili yayınladığı güncellenmiş rehberde, virüsün nesnelerden ve yüzeylerden "kolayca bulaşmadığını" ancak bunun mümkün olabileceğini belirtildi. Ülke genelinde hareketliliğin yeniden başlamasıyla beraber alınması gereken önlemlerin sıralandığı CDC raporunda virüsün hayvandan insana ya da insandan hayvana bulaşma olasılığının düşük olduğu da kaydedildi.

Rehberin Corona virüsünün nasıl yayıldığına ilişkin bölümünde yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulunan CDC sözcülerinden Kristen Nordlund, virüsün insandan insana yakın temas sonucu bulaştığı yönündeki uyarılarının değişmediğini vurguladı.

Uzmanlar, salgının ilk başladığı dönemlerde Corona virüsünün bazı nesneler üzerinde saatler, bazılarındaysa günler boyunca varlığını sürdürebileceğini aktarmıştı. Örneğin, akademik tıp dergisi New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir araştırma sonucunda, yeni tip Corona virüsün bakır yüzeylerde saatlerce, karton yüzeylerde 24 saate kadar, plastik ve paslanmaz çelik üzerindeyse 2 ila 3 gün boyunca yaşadığı belirtiliyor.