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CDC: "Corona Virüsü Yüzeylerden ve Hayvanlardan Kolayca Bulaşmıyor"

22.05.2020 16:56 | Son Güncelleme

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Corona virüsüne karşı önlemlerle ilgili yayınladığı güncellenmiş rehberde, virüsün nesnelerden ve yüzeylerden "kolayca bulaşmadığını" ancak bunun mümkün olabileceğini belirtildi

CDC: "Corona Virüsü Yüzeylerden ve Hayvanlardan Kolayca Bulaşmıyor"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Corona virüsüne karşı önlemlerle ilgili yayınladığı güncellenmiş rehberde, virüsün nesnelerden ve yüzeylerden "kolayca bulaşmadığını" ancak bunun mümkün olabileceğini belirtildi. Ülke genelinde hareketliliğin yeniden başlamasıyla beraber alınması gereken önlemlerin sıralandığı CDC raporunda virüsün hayvandan insana ya da insandan hayvana bulaşma olasılığının düşük olduğu da kaydedildi.

Rehberin Corona virüsünün nasıl yayıldığına ilişkin bölümünde yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulunan CDC sözcülerinden Kristen Nordlund, virüsün insandan insana yakın temas sonucu bulaştığı yönündeki uyarılarının değişmediğini vurguladı.

Uzmanlar, salgının ilk başladığı dönemlerde Corona virüsünün bazı nesneler üzerinde saatler, bazılarındaysa günler boyunca varlığını sürdürebileceğini aktarmıştı. Örneğin, akademik tıp dergisi New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir araştırma sonucunda, yeni tip Corona virüsün bakır yüzeylerde saatlerce, karton yüzeylerde 24 saate kadar, plastik ve paslanmaz çelik üzerindeyse 2 ila 3 gün boyunca yaşadığı belirtiliyor.

Haftalar önce hazırlanan ve bu hafta ortasında yapılan güncellemelerle birlikte yayınlanan rehber niteliğindeki 60 sayfalık CDC raporunda virüsün yüzeylerden bulaşmasıyla ilgili yapılan değişiklikler dikkat çekti. Belgede, "COVID-19 yeni bir hastalık ve nasıl yayıldığını hala öğrenmeye çalışıyoruz" ifadelerine de yer verildi.

Amerikan televizyon kanalı Fox News'e konuşan sağlık sitesi WebMD’nin yöneticisi Dr. John Whyte, "Birçok kişi sadece bir nesneye dokunarak Corona virüsü kapabilecekleri endişesi içinde. Durum böyle değil. Virüs bir yüzeyde kalsa bile bu, virüsün enfeksiyona neden olacağı anlamına gelmiyor" dedi ve CDC'nin güncellenmiş yeni rehberinin konuya biraz daha açıklık getirdiğini savundu.

Whyte ayrıca, "Bu, ellerimizi yıkamayı, yüzeyleri dezenfekte etmeyi bırakacağız anlamına gelmiyor. Ancak normale dönmeye çalışırken daha gerçekçi olmamıza yardımıcı oluyor" ifadelerini kullandı.

CDC’den yapılan açıklamalar arasında, kişilerin internet üzeri alışveriş platformlarından aldıkları ürünlerin kutularından virüsü kapabilecekleri endişesine kapılmalarına gerek olmadığı da aktarıldı.

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