CDC: ‘‘Covid-19 Aşıları Erken Doğumla Bağlantılı Değil’’

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan bir çalışma, hamilelikte Covid-19 aşısı olmanın erken doğumla ya da yenidoğanlarda düşük kiloyla ilişkisi olmadığını ortaya koydu.

CDC’nin haftalık yayınladığı Hastalık ve Ölüm oranı raporunda en az bir doz Covid-19 aşısı olan 10 bin kadın içinde erken doğum oranı yüzde 4,9 olarak tespit edildi. Bu rakam 36 bin aşısız kadın içinde ise yüzde 7 çıktı. İki grup arasındaki farkın istatistiksel olarak kayda değer olmadığı belirtildi.

Covid-19 aşılarının hamilelik haftasına göre daha düşük kilolu bebek doğurma riskini arttırmadığı da belirtildi.

Sonuçlar CDC’nin Covid-19 aşılarının hamilelikte güvenilir olduğuna dair yaptığı tavsiyeyi destekler nitelikte.

‘‘Hamilelikte aşının faydalarına dair deliller artıyor’’

Araştırmacılar hamilelikte Covid-19 aşısı olmanın faydalarına dair delillerin arttığını ve buna kordon kanında antikor tespit edilmesinin de dahil olduğunu belirtti. Ancak Covid-19’a yakalanan hamile kadınların yoğun bakıma kaldırılma, mekanik solunum cihazına bağlanma ve ölüm riskinin arttığına dikkat çekildi.

Çalışmada yer alan kadınların 2020 yılının Mayıs ve Ekim ayları arasında, aşılar piyasaya çıkmadan önce hamile oldukları belirtildi.

Katılımcıların neredeyse tamamı hamileliklerinin ikinci ya da son üç ayında aşı oldu. Yüzde 96’sı Pfizer veya Moderna tarafından üretilen en az bir doz elçi RNA aşısı yaptırdı; kalanlar ise Johnson & Johnson’ın tek dozluk aşısını oldu.

Araştırmada, aşıların zamanlamasındaki farklılıkların ya da hangi elçi RNA aşısının yaptırıldığının sonucu değiştirmediği belirtildi.Veriler ABD’nin altı eyaletindeki sekiz sağlık kurumundan elde edildi.

Araştırmacılar, başka amaçlar için toplanan verileri değerlendirdikleri için bazı aşıları kaçırmış olabileceklerini ve kadınların önceki doğumlarıyla ilgili komplikasyon geçmişi hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Çalışma ayrıca ilk üç aylık dönemdeki aşılar ve o sırada mevcut olmayan takviye dozlar hakkında bilgi içermedi.

