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CDC Danışma Kurulundan da Aşıya Yeşil Işık

12.12.2020 23:51 | Son Güncelleme:
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CDC Danışma Kurulundan da Aşıya Yeşil Işık

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışma kurulu da ülkenin ilk Corona virüsü aşısının geniş kesimce kullanımına yeşil ışık yaktı. Kurulun tavsiye kararını CDC’nin de kısa bir zaman içinde onaylaması bekleniyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışma kurulu da ülkenin ilk Corona virüsü aşısının geniş kesimce kullanımına yeşil ışık yaktı. Kurulun tavsiye kararını CDC’nin de kısa bir zaman içinde onaylaması bekleniyor. Böylece kamu sağlığı yetkililerinin ABD tarihinin en büyük çaplı aşılama kampanyasına başlamasının önü açılmış oluyor.

İmünizasyon Uygulamaları Danışma Kurulu’nda (ACIP) yapılan oylamada 0’a karşı 11 oyla Pfizer-BioNTech aşısının 16 yaş ve üzerinde Amerikalılar için uygun olduğu ve tavsiye edilmesi kararı alındı. Daha önceki bir çıkar çatışması nedeniyle üç çekimser oy kullanıldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de Cuma gecesi aşının acil kullanımı için onay vermişti.

Eyalet ve yerel kamu sağlığı yetkilileri, federal hükümet tarafından eyaletler, kentler ve bölgelere dağıtılan ilk 2,9 milyon doz ilk aşama aşıyı uygularken FDA ve CDC’nin yönetmeliklerini esas alacaklar.

ACIP daha önce, aşıda önceliğin sağlık çalışanları ve bakım evi sakinlerine verilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Hastanelerin Pazartesi günü çalışanlarını aşılamaya başlaması bekleniyor.

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