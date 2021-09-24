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CDC'den BioNTech'in 3. dozuyla ilgili kafa karıştıran açıklama

24.09.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) danışma paneli, BioNTech aşısının 3. dozunun ağır hastalanma ihtimali yaratan sağlık sorunları olan yetişkinlere ve 65 yaş ve üstündekilere uygulanmasını tavsiye etti. CDC, ek dozun koronavirüse yakalanma riski daha fazla bulunan sağlık çalışanları dahil olmak üzere daha genç yetişkinlere yapılması konusunda ise tavsiyede bulunmadı.

CDC'den BioNTech'in 3. dozuyla ilgili kafa karıştıran açıklama

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) danışma paneli dün Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısı ek dozunun ağır hastalanma ihtimali yaratan sağlık sorunları olan yetişkinlere ve 65 yaş ve üstündekilere uygulanmasını tavsiye etti.

Ancak panel ek dozun koronavirüs olma riski daha fazla olan sağlık çalışanları dahil olmak üzere daha genç yetişkinlere yapılması konusunda tavsiyede bulunmadı.

ACİL DURUM ONAYININ KAPSAMININ DARALMASINA YOL AÇABİLİR

CDC danışma panelinin bu tavsiye kararı ABD Gıda ve İlaç Kurumu'nun (FDA) Çarşamba günü verdiği acil durum onayının kapsamının daralmasına yol açabilir.

FDA ONAY VERMİŞTİ

FDA, 65 yaş ve üstü, ağır hastalık riski altındaki, ve düzenli olarak virüse maruz kalan kişiler için Pfizer ve BioNTech aşısının ek dozunun kullanımına yetki vermişti.

TAVSİYELERİN BAĞLAYICI KARARI YOK

CDC'in danışma panelinin üzerinde uzlaştığı tavsiyelerin CDC'in Başkanı Rochelle Walensky tarafından onaylanması gerekiyor.

Tavsiyelerin bağlayıcılığı yok. Eyaletler ve diğer yetkili kurumlar tavsiyeleri dikkate almayarak ek dozun kullanımına dair farklı yaklaşımları benimseyebilirler.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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