CDC İzolasyon ve Karantina Sürelerini Kısalttı

ABD’de sağlık yetkilileri Covid-19’a yakalananların izolasyon süresini; Covid-19 vakalarıyla temasa girenlerin de karantina süresini 10 günden 5 güne indirme kararı aldı.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilileri bu tavsiyenin Covid-19’a yakalanan kişilerin semptomların gelişmesinden iki gün önce ve üç gün sonra en bulaşıcı olduklarını gösteren verilerle uyumlu olduğunu söyledi. Kararın alınma gerekçelerinden biri de Omicron varyantıyla artan vaka sayıları.

Erken araştırmalar Omicron’un Corona virüsünün eski versiyonlarından daha hafif hastalığa neden olabileceğini gösteriyor. Ancak giderek artan sayıda kişinin hastalığa yakalanması ve izolasyon ya da karantinaya girmek zorunda kalması; hastanelerin kapasitesinin dolması havayollarıyla diğer işyerlerinin kapanması tehdidine neden oluyor.

CDC Başkanı Rochelle Walensky, ülkede çok fazla Omicron vakasının görülebileceği uyarısında bulundu.

Walensky: ‘‘Toplum hayatı devam etmeli’’

Walensky Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada ‘‘Bu vakaların hepsi ağır olmayacak. Birçoğu asemptomatik olacak. Bilimi takip ederken toplum hayatının işlemeye devam etmesi için bir mekanizma oluşturduğumuzdan emin olmak istiyoruz’’ dedi.

CDC geçen hafta sağlık çalışanlarının Covid pozitif çıkmaları durumunda 10 gün işe gitmemeleri çağrısını kısaltmıştı. CDC’nin yeni tavsiyesine göre sağlık çalışanları testlerinin negatif çıkması ve semptom göstermemeleri durumunda 7 gün sonra işbaşı yapabilecek. CDC’ye göre ciddi çalışan sıkıntısı yaşanması durumunda izolasyon süresi 5 güne hatta daha kısa süreye inebilir.

CDC, genel halk için izolasyon ve karantina kılavuzunu daha hafif olacak şekilde değiştiriyor.

CDC’nin kılavuzu zorunlu değil; işverenlere, eyalet yetkilileri ve yerel yetkililere tavsiye niteliğinde. Geçen hafta New York eyaleti CDC’nin sağlık çalışanları için olan kılavuzuna işçi sıkıntısı yaşayan diğer kritik sektörlerde çalışanları da ekleyeceğini belirtmişti.

Diğer eyaletlerin de karantina sürelerini kısaltmasına olası gözüyle bakılıyor. Walensky, "Bir politika kargaşası yerine herkesin faydalanabileceği tek tip bir CDC kılavuzuna sahip olmak faydalı olacaktır" dedi.

CDC’nin izolasyon ve karantina önlemleri kamuoyu tarafından ‘‘karmaşık’’ olarak algılanıyor. Amerikan Üniversitesi kamu sağlığı hukuku uzmanı Lindsay Wiley, yeni tavsiyelerin daha fazla kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve rehberliğe ihtiyaç duydukları bir dönemde geldiğini söyledi.

İzolasyon

CDC kılavuzuna göre testin pozitif olmasından itibaren önlemlere başlanıyor. Hasta kişinin daha önce önerilen 10 gün boyunca değil yalnızca 5 gün boyunca izole olması tavsiye ediliyor. 5 günün sonunda eğer semptom yoksa normal faaliyetlere dönülebileceği; ancak bu sırada ev de dahil her yerde 5 gün boyunca daha maskeli olunması tavsiye ediliyor. 5 gün izole olmanın ardından hala semptomlar görülüyorsa semptomlar sona erene kadar evde kalınması ve daha sonra evden çıkıldığında beş gün boyunca daha maske takılması öneriliyor.

Karantina

Karantina önlemleri enfekte bir hastayla yakın temas kurulması ancak hasta olunmaması durumunda uygulanıyor. Bu kişiler için önlemler hasta kişiyle temasta olduklarını öğrenmeleriyle başlıyor. Son olarak CDC tam aşılı olmayanların enfekte bir kişiyle yakın temasta bulunması durumunda 10 gün karantinada kalmasını öngörüyordu. Şimdi ise CDC takviye dozunu olanların 10 gün boyunca her yerde maske takma koşuluyla karantinayı es geçebileceklerini söylüyor. Daha önce CDC, Pfizer ve Moderna’nın elçi RNA aşılarının iki dozu ile tek dozluk Johnson & Johnson’ın aşısını olanların karantinadan muaf olabileceklerini söylüyordu. Şimdi ise tam aşılı olan ancak takviye aşı dozunu olmamış olanların 5 gün karantina uygulamaları ve sonraki 5 günde de bulundukları her ortamda maske takmaları tavsiye ediliyor.

5 gün kuralı

5 günden sonra izolasyon ve karantinayı sonlandırmanın riskleri de var. Birçok kişi semptomları hissettiği sırada test olsa da Amerikalılar’ın çoğu aile ziyaretlerinden ya da işe gitmeden önce test oluyor. Bu da pozitif test sonucunun kişinin ne zaman Covid-19’a yakalandığını ve en bulaşıcı olduğu dönemin ne zaman olduğunu göstermekte yetersiz kalacağını ortaya koyuyor.

ABD Salgın Hastalıklar Topluluğu sözcüsü doktor Aaron Glatt’a göre kişiler enfekte olduktan 5 gün sonra damlacık yayma riski önemli ölçüde azalıyor, ancak tamamen ortadan kalkmıyor. Glatt’e göre karantina ve izolasyonun beş güne indirilmesi ile az da olsa bulaşıcı olan kişilerin sayısı artacak. Bu durum CDC’nin maske tavsiyesinin önemini ortaya koyuyor.

