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CDC Kılavuzundaki Değişiklik Kafaları Karıştırdı

27.08.2020 02:19 | Son Güncelleme

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri bu hafta yaptığı bir değişiklikle kimlerin Corona virüsü testi olması gerektiğiyle ilgili kılavuzunu güncelledi. Buna göre hastalığa maruz kalan ancak semptom göstermeyen kişilerden test olmaları istenmeyecek

CDC Kılavuzundaki Değişiklik Kafaları Karıştırdı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bu hafta yaptığı bir değişiklikle kimlerin Corona virüsü testi olması gerektiğiyle ilgili kılavuzunu güncelledi. Buna göre artık hastalığa maruz kalan, ancak semptom göstermeyen kişilerden test olmaları istenmeyecek. Kılavuzun önceki halinde hasta kişilerle yakın temasa giren herkesten test olmaları isteniyordu.

CDC, kılavuzunun önceki halinde enfekte bir kişiyle 2 metre mesafede 15 dakikadan uzun süre kalmayı yakın temas olarak değerlendiriyor ve bu kişilere test yapılmasını öngörüyordu.

CDC’nin bu ani değişikliği bazı siyasetçiler ve sağlık uzmanları arasında kararın siyasi baskıyla alınmış olabileceği yorumlarına neden oldu.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Brett Girior tarafından gazetecilere telefonla yapılan açıklamada kararın kamu sağlığını olumsuz etkilemediği belirtildi ve atılan bu adımla hedeflenenin ‘‘testlerin uygun şekilde yapılması’’ olduğu ve ‘‘daha çok test yapılması’’ olmadığı belirtildi. Kararın test sayısının az olması nedeniyle alınmadığının da altı çizildi.

Girior, kararın arkasında yönetimin siyasi baskısının olmadığını söyledi ve yeni kılavuz için ‘‘Bu bilim ve tıp insanları arasında ve görev gücü içerisinde yoğun şekilde tartışılarak hazırlanan bir ürün’’ dedi.

Açıklamada asemptomatik kişilere zamanından erken test yapılmasının sahte bir güvenlik hissine neden olduğu ve salgının yayılmasına potansiyel katkı sağladığı belirtildi.

Sağlık uzmanlarıysa CDC’nin bu değişikliğinin temas takip çalışmalarını olumsuz etkilemesinden endişe ediyor.

CDC’nin yeni kılavuzu Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Sağlık Bakanlığı’yla birlikte hazırlandı.

New York Valisi Andrew Cuomo da kararı eleştiren isimler arasındaydı. Cuomo, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada ‘‘Kamu sağlığı çalışanlarının kamu sağlığıyla ilgilenmelerine ihtiyacımız var, siyasetle değil’’ diye konuştu.

Washington Valisi Jay Inslee ise Twitter’dan yaptığı açıklamada Corona virüsünün ABD’de ilk kez görüldüğü yerlerden olan Washington eyaletinde binlerce vakanın teşhis edilemeyeceğini ve bunun da salgının daha fazla yayılmasına neden olacağını söyledi.

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