CDC Kılavuzundaki Değişiklik Kafaları Karıştırdı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bu hafta yaptığı bir değişiklikle kimlerin Corona virüsü testi olması gerektiğiyle ilgili kılavuzunu güncelledi. Buna göre artık hastalığa maruz kalan, ancak semptom göstermeyen kişilerden test olmaları istenmeyecek. Kılavuzun önceki halinde hasta kişilerle yakın temasa giren herkesten test olmaları isteniyordu.

CDC, kılavuzunun önceki halinde enfekte bir kişiyle 2 metre mesafede 15 dakikadan uzun süre kalmayı yakın temas olarak değerlendiriyor ve bu kişilere test yapılmasını öngörüyordu.

CDC’nin bu ani değişikliği bazı siyasetçiler ve sağlık uzmanları arasında kararın siyasi baskıyla alınmış olabileceği yorumlarına neden oldu.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Brett Girior tarafından gazetecilere telefonla yapılan açıklamada kararın kamu sağlığını olumsuz etkilemediği belirtildi ve atılan bu adımla hedeflenenin ‘‘testlerin uygun şekilde yapılması’’ olduğu ve ‘‘daha çok test yapılması’’ olmadığı belirtildi. Kararın test sayısının az olması nedeniyle alınmadığının da altı çizildi.