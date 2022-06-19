HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. CDC Kurulu Küçük Çocuklar İçin COVID Aşısını Onayladı

CDC Kurulu Küçük Çocuklar İçin COVID Aşısını Onayladı

18.06.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışma kurulu, 6 ay üzeri çocuklar için COVID-19 aşısının onaylanmasını tavsiye etti. Bu gelişme, ülke çapında küçük çocuklar için aşıların dağıtımının büyük ihtimalle gelecek hafta başlayabileceği anlamına geliyor

CDC Kurulu Küçük Çocuklar İçin COVID Aşısını Onayladı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışma kurulu, 6 ay üzeri çocuklar için COVID-19 aşısının onaylanmasını tavsiye etti.
Bu gelişme, ülke çapında küçük çocuklar için aşıların dağıtımının büyük ihtimalle gelecek hafta başlayabileceği anlamına geliyor.

Danışma kurulunun 0’a karşı 12 oyla aldığı tavsiye kararının CDC Direktörü Rochelle Walensky tarafından da onaylanması gerekiyor. Onayın ardından ABD hükümeti, 5 yaş altı ve çocuklar için COVID-19 aşısını uygulamaya başlayabilecek.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna’nın 6 ay ile 5 yaş, Pfizer’ın da 6 ay ile 4 yaş arasındaki çocuklar için geliştirdiği aşılara onay vermişti. Pfizer’ın 5 yaş üstü çocuklar için aşısı da daha önce onay almıştı.

Kuruldaki doktorlardan Beth Bell oylamanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu enfeksiyon çocukları öldürüyor ve bunu önlemek için bir fırsata sahibiz” dedi.
Biden yönetimi 5 yaş altı grup için aşıların dağıtımını en erken gelecek hafta başlatmayı planlıyor.

Başkan Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, “Çocuk doktorlarının ofisleri, çocuk hastaneleri ve eczaneler dahil, velilerin bildiği ve güvendiği binlerce mekana çocuklar için milyonlarca aşıyı göndermeye başlayacağız” ifadesini kullandı.

Biden, “Aşı dozları teslim edilirken, veliler en erken gelecek haftadan itibaren en küçük çocukları için aşı randevuları almaya başlayabilecekler” dedi.

ABD’de çok sayıda velinin çocuklarını aşılatmaya istek duymasına rağmen, aşılara talebin ne kadar yüksek olacağı net değil. Pfizer-BioNTech’in 5 ila 11 yaşındaki çocuklar için aşısı geçen Ekim ayında onaylanmıştı ancak federal verilere göre bu grubun sadece yüzde 29’u bugüne kadar tam doz aşılarını oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik açıklama! 'AB kendini hazırlamalı'Kritik açıklama! 'AB kendini hazırlamalı'
5 metreden yere çakıldı! Genç kadın...5 metreden yere çakıldı! Genç kadın...
Eski koca dehşeti! Genç anne ve bebeğine acı vedaEski koca dehşeti! Genç anne ve bebeğine acı veda
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol fiyatlarında hareketlilik! Tüm gözler o güne çevrildi, benzin ve motorinde...

Petrol fiyatlarında hareketlilik! Tüm gözler o güne çevrildi, benzin ve motorinde...

Memur ve emekli maaşları artıyor! Yüzde 40.75 artış...

Memur ve emekli maaşları artıyor! Yüzde 40.75 artış...

Üzerinden kimlik çıkmadı! Antalya'da iğrenç olay, vatandaşlardan linç girişimi

Üzerinden kimlik çıkmadı! Antalya'da iğrenç olay, vatandaşlardan linç girişimi

Güney Kıbrıs'ta skandal tatbikat! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan detayı gözlerden kaçmadı

Güney Kıbrıs'ta skandal tatbikat! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan detayı gözlerden kaçmadı

Yasak aşkının kocasına yaptıkları "pes" dedirtti

Yasak aşkının kocasına yaptıkları "pes" dedirtti

Avrupa kavruluyor! Türkiye'de de etkili olacak mı?

Avrupa kavruluyor! Türkiye'de de etkili olacak mı?

İlginizi Çekebilir

Bebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz

Bebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.