CDC Kurulu Küçük Çocuklar İçin COVID Aşısını Onayladı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışma kurulu, 6 ay üzeri çocuklar için COVID-19 aşısının onaylanmasını tavsiye etti.

Bu gelişme, ülke çapında küçük çocuklar için aşıların dağıtımının büyük ihtimalle gelecek hafta başlayabileceği anlamına geliyor.

Danışma kurulunun 0’a karşı 12 oyla aldığı tavsiye kararının CDC Direktörü Rochelle Walensky tarafından da onaylanması gerekiyor. Onayın ardından ABD hükümeti, 5 yaş altı ve çocuklar için COVID-19 aşısını uygulamaya başlayabilecek.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna’nın 6 ay ile 5 yaş, Pfizer’ın da 6 ay ile 4 yaş arasındaki çocuklar için geliştirdiği aşılara onay vermişti. Pfizer’ın 5 yaş üstü çocuklar için aşısı da daha önce onay almıştı.

Kuruldaki doktorlardan Beth Bell oylamanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu enfeksiyon çocukları öldürüyor ve bunu önlemek için bir fırsata sahibiz” dedi.

Biden yönetimi 5 yaş altı grup için aşıların dağıtımını en erken gelecek hafta başlatmayı planlıyor.

Başkan Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, “Çocuk doktorlarının ofisleri, çocuk hastaneleri ve eczaneler dahil, velilerin bildiği ve güvendiği binlerce mekana çocuklar için milyonlarca aşıyı göndermeye başlayacağız” ifadesini kullandı.

Biden, “Aşı dozları teslim edilirken, veliler en erken gelecek haftadan itibaren en küçük çocukları için aşı randevuları almaya başlayabilecekler” dedi.

ABD’de çok sayıda velinin çocuklarını aşılatmaya istek duymasına rağmen, aşılara talebin ne kadar yüksek olacağı net değil. Pfizer-BioNTech’in 5 ila 11 yaşındaki çocuklar için aşısı geçen Ekim ayında onaylanmıştı ancak federal verilere göre bu grubun sadece yüzde 29’u bugüne kadar tam doz aşılarını oldu.

