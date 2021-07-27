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CDC Maske Zorunluluğunu Geri mi Getirecek?

27.07.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Corona virüsünün bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının baskın hale geldiği süreçte Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tam aşılanmış Amerikalılar’a kapalı mekanlarda en azından bazı durumlarda maske takmaları tavsiyesinde bulunmaya hazırlanıyor

CDC Maske Zorunluluğunu Geri mi Getirecek?

ABD’de Corona virüsünün bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının baskın hale geldiği süreçte Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tam aşılanmış Amerikalılar’a kapalı mekanlarda en azından bazı durumlarda maske takmaları tavsiyesinde bulunmaya hazırlanıyor.

CDC Mayıs ayında aşılarının tüm dozlarını olmuş Amerikalılar’a hem açık havada hem de kapalı mekanlarda maskelerini çıkartabilecekleri tavsiyesinde bulunmuştu.

CDC tarafından yapılması beklenen kapalı alanlarda maske takılması tavsiyesinin ayrıntıları belli değil. Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, kapalı mekanlarda maske takma tavsiyesinin Corona virüsü vakalarının yükselişte olduğu bölgeleri kapsayabileceğini belirtti.

CDC ve Beyaz Saray henüz konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Mayıs ayında CDC, Corona virüsü aşılarının tüm gerekli dozlarını olmuş Amerikalılar’ın açık havada ve kapalı mekanlarda maske takmayabilecekleri tavsiyesinde bulunmuş ve bunun hayatı normale çevireceğini belirtmişti.

CDC, Mayıs ayındaki açıklamasında, Corona aşılarını tamamlamış kişilerin birçok alanda fiziksel mesafelerini korumalarına da gerek olmadığını belirtmişti.​

ABD günlük ortalama enfeksiyon sayısında lider

ABD, günlük ortalama yeni enfeksiyon sayısında dünyada lider konumda. Dünya çapında her gün bildirilen her dokuz enfeksiyondan birini ABD’deki enfeksiyonlar oluşturuyor. Yeni vaka sayısının yedi günlük ortalaması hızla yükselerek 57 bin 126 oldu. Bu rakam pandeminin zirvesinde kaydedilen rakamın hala dörtte biri.

Pazartesi günü Biden yönetimi artan vakalar nedeniyle herhangi bir uluslararası seyahat kısıtlamasını kaldırmayacağını açıkladı. Yönetim gelecek haftalarda da vakaların artmasını bekliyor.

CDC Başkanı Rochelle Walensky, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, aşılarını olmuş Amerikalılar’ın maske takmaması tavsiyesinin vakalardaki keskin düşüş, gençlerin aşılara erişiminin artması ve aşıların Corona virüsü varyantları üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak yapıldığını bildirmişti.

Mayıs ayında yapılan bu açıklamada Amerikalılar’ın yine de uçak, tren, havaalanı, toplu ulaşım transit geçiş noktaları, hastane ve doktor muayenehanesi gibi yerlerde maske takmaya devam etmeleri tavsiyesi yapılmıştı.​

Maske ABD’de siyasi bir konu

Maske takma konusu ABD’de siyasi bir konu haline geldi. Eski Başkan Donald Trump, maske takmayı zorunlu hale getirmekten kaçınırken Demokrat Başkan Joe Biden, maske kullanılmasına destek vermiş ve toplu taşımada maske takılmasını göreve gelmesinin hemen ardından zorunlu hale getirmişti.

ABD’de bazı eyaletler katı maske zorunlulukları getirirken bazıları ise aylar önce maske takma zorunluluğunu kaldırmıştı.

CDC’nin tavsiyelerinin bağlayıcılığı yok. Özellikle Cumhuriyetçi eyaletlerdeki birçok Amerikalı bu tavsiyelere uymuyor.

Bu ayın başında CDC, ABD’de sonbaharda okulların açılmasıyla ilgili tavsiyesini güncellemiş ve aşı olmamış herkesin kapalı mekanda maske takmasını ve sınıflara bir metre sosyal mesafe kuralına göre yerleşilmesini tavsiye etmişti.

CDC her topluluğun ihtiyaçlarına bakılarak okul müdürlerinin aşılı öğrenci ve eğitmenlerden maske takmalarını isteyebileceği tavsiyesinde bulunmuştu.

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