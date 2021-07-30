CDC: "Savaş Yön Değiştirdi"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Delta varyantının suçiçeği kadar bulaşıcı olması, aşılı kişiler tarafından bile bulaştırılabilmesi ve daha önceki varyantlara kıyasla daha ağır hastalığa yol açabilmesi nedeniyle Corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığına karşı verilen "savaşın değiştiğini" açıkladı.

CDC'de kurum içinde hazırlanan ve "Aşı bulaştırıcılığı ve aşı etkinliği hakkındaki iletişimin iyileştirilmesi" başlığı taşıyan belgede, hızlı yayılan Delta varyantının kamuoyunun tehlikeyi daha iyi anlayabilmesi için yeni bir yaklaşım gerektirdiği yazılı. Aşısız kişilerin Corona virüsü kapma riskinin üç kat, ağır hastalığa yakalanma ya da ölme riskinin de on kat daha yüksek olduğu kaydedilen belgede, "Savaşın değiştiğini kabul edin. Aşılılar arasındaki bireysel riske ilişkin iletişimi iyileştirin" deniyor.

Delta varyantının suçiçeği kadar bulaşıcı olarak tanımlandığı rapora göre yeni varyant; MERS, SARS, Ebola, çiçek, soğuk algınlığı, mevsimsel grip ve 2018'deki grip pandemisine neden olan virüsten daha bulaşıcı.

CDC, aşılanmanın, savunmasız bireyleri korumak için sağlık hizmetlerinde çalışanlarına zorunlu kılınması ve herkesin maske takması uygulamasına geri dönülmesi tavsiyesinde de bulunuyor.

CDC, ilk kez Washington Post gazetesi tarafından bildirilen belgenin gerçek olduğunu doğruladı.

Belgeye göre aşılı kişilerin enfeksiyona yakalanma riski daha düşük olsa da virüsü kapmaları durumunda başkalarına bulaştırma olasılığı, aşısız kişiler kadar yüksek olabilir.

"Virüs artık daha dirençli"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona virüsüne karşı büyük zorluklar aşılarak elde edilen kazanımların Delta varyantı yayıldıkça kaybedildiğini, ancak aşıların hala hayat kurtardığını bildirdi.

WHO'nun acil durum sorumlusu Mike Ryan, "WHO tarafından onaylanan aşılar, ağır hastalık ve hastaneye yatışlara karşı ciddi oranda koruma sağlıyor. Aynı, ancak daha çok direnç kazanmış bir virüsle mücadele ediyoruz" dedi.

WHO'ya göre Corona virüsünün şimdiye kadarki en hızlı yayılan ve mücadele etmesi en zor türü, virolog ve epidemiyologlar arasındaki varsayımları alt üst etti. Tüm dünyada egemen varyant haline gelen Delta, şimdiye kadar 132 ülkede tespit edildi.

Mayıs ayında aşılı kişilerin maske takmasına gerek olmadığını açıklayan CDC, Salı günü yaptığı açıklamadaysa rota değiştirdi ve tam aşılı kişilerin bile virüsün yayılma olasılığı yüksek durumlarda maske takması tavsiyesinde bulundu.

Başkan Joe Biden da Perşembe günü yaptığı açıklamada, yerel idareleri, insanları aşı olmaya teşvik etmek için nakit ödeme yapmaya çağırdı ve federal hükümet çalışanlarının aşı olduklarını kanıtlamaları ya da düzenli testten geçme, maske takma ve seyahat kısıtlamalarına maruz kalma arasında seçim yapacaklarını bildirdi.

Roma'daki Bambino Gesù Hastanesi mikrobiyoloji ve immünoloji tanısı bölümü başkanı Carlo Federico Perno, "Delta nedeniyle değişecek olan ana unsur, maske kullanma zorunluluğu ve bu zorunluluğun kaldırıldığı yerlerde yeniden uygulamaya geri dönülmesi olacak" dedi.

Uzakdoğu ülkeleri önlemleri sıkılaştırıyor

2020 yılında Batılı ülkelerin karşılaştığı en ağır sonuçlardan kaçınmayı başaran Uzakdoğu ülkeleri, ilk kez Hindistan'da rastlanan Delta varyantının yayılması nedeniyle özellikle son haftalarda ağır darbe aldı. Avustralya, Japonya ve Filipinler, daha sıkı salgın kısıtlamaları uygulanacağını açıklayan ilk ülkeler oldu.

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Griffith Üniversitesi'nden epidemiyoloji uzmani Dicky Budiman, "Araştırmalar, Delta varyantının virüs yükünün, daha önceki varyantlara kıyasla 1000 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Daha fazla vaka görmemizin nedeni, virüsün daha kolay ve hızlı bulaşması" dedi.

Budiman, özellikle solunum güçlüğü açısından Delta varyantının daha ağır belirtilere yol açtığının altını çizdi.

Daha önceki dönemlerde enfeksiyon vakalarını kontrol altında tutmayı başaran ancak halkı aşılama konusunda diğer zengin ülkelere kıyasla daha ağır davranan Avustralya, kapanma önlemlerine başvuruyor. Pazartesi gününden itibaren ülkenin en büyük kenti Sydney'de Corona testi pozitif çıkan kişilerin tecrit altında olduklarını kontrol etmek için askerler görev yapmaya başlayacak.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Cuma günü, 13 milyon kişinin yaşadığı başkent Manila ve civarında kapanma önlemleri alınacağını açıkladı. Corona virüsünün Delta varyantının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılacak bu kapanma uygulaması 6-20 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

Hindistan da son üç haftanın en yüksek günlük vaka sayısını açıkladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'ya komşu olan bölgelerde de 2-31 Ağustos tarihleri arasında acil durum edildi. Yaz Olimpiyatları'nın halen devam ettiği Tokyo ve Okinawa'da virüsün yayılması üzerine daha önce acil durum ilan edilmişti. Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka, acil durum uygulaması altına girecek olan diğer bölgeler.

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, enfeksiyon vaka sayılarının henüz zirve noktasına ulaşmadığı uyarısında bulundu, "Enfeksiyonlar artıyor, durum olağanüstü derecede ciddi" dedi.

96 milyon nüfusunun yüzde 1'inden azını tam olarak aşılayabilen Vietnam ise Corona enfeksiyonu hastalarının tedavisi için özel hastaneleri seferber ediyor. Pandemi sürecinin büyük kısmında virüsü kontrol altında tutmayı başaran Vietnam, Nisan ayı sonundan bu yana rekor sayıda günlük vakalar açıklıyor.

Vietnam Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 pandemisi son derece karmaşık bir biçimde evrimleşiyor. Birçok kent ve bölge, kötüleşen bir eğilim içinde" açıklaması yaptı.

