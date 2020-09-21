CDC Virüsün Havadan Bulaştığına Dair Güncellemeyi Geri Çekti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri'nin (CDC) Corona virüsünün havadaki parçacıklar yoluyla da bulaştığına ilişkin yeni kılavuzu yanlışlıkla yayınladığını açıklamasından sonra havadan bulaşmayla ilgili görüşünün değişmediğini bildirdi.

WHO Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan, Corona virüsünün havada asılı kalan ve sosyal mesafe standardı olarak kabul edilen iki metreden öteye geçebilecek parçacıklar yoluyla da bulaşabileceği açıklaması yapan CDC ile temasa geçeceğini bildirdi.

Ryan, Corona virüsünün havadan bulaşmasına ilişkin ”Yeni kanıt görmedik, bu konudaki tavrımız değişmedi” açıklamasında bulundu.

CDC, internet sitesinde Corona virüsüne ilişkin kılavuzunu güncelleme sürecindeyken tavsiyelerde yaptığı değişiklikleri içeren taslağı yanlışlıkla yayınladığını bildirdi.

Yapılan açıklamada CDC'nin değerlendirme tamamlandıktan sonra kılavuzu yeniden yayınlayacağı belirtildi.

CDC, daha önceki açıklamasında, Corona virüsünün hastanın öksürmesi, hapşırması ya da konuşması durumunda solunum yolundan yayılacak damlacıkların kişiden kişiye bulaştığını bildirmişti.

WHO yetkilisi Mike Ryan, Corona enfeksiyonunun çoğunlukla damlacıklar yoluyla bulaştığına inandıklarını, ancak havalandırmanın yetersiz olduğu kapalı ve kalabalık ortamlarda havadan bulaşmanın meydana gelebileceğini kaydetti.

Ryan, ”Kanıtlara dayanarak geniş kapsamlı bulaşma yolları olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

