CDC'den 5-11 Yaş Arası Çocukların Aşılanmasına Destek

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Rochelle Walensky, Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda da kullanılmasını destekledi. Bu destek, bugünden (Çarşamba) itibaren 5-11 yaş arası ilkokul çağındaki çocukların da aşılanmaya başlanabileceği anlamına geliyor.

CDC Başkanı bu açıklamayı, kurumun, Covid-19 aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda faydasının risklerinden daha fazla olduğuna oybirliğiyle karar vermesi sonrasında yaptı. CDC'nin sözünü ettiği risklerin temelinde Covid-19 aşısının özellikle genç erkeklerde nadiren rastlanan kalp enflamasyonuna yol açması yatıyordu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi de (FDA) Cuma günü 5-11 yaş arası çocuklar için Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısına acil kullanım ruhsatı vermişti.

FDA, küçük çocuklarda Pfizer/BioNTech aşısının 10 mikrogramlık dozunu onayladı. 12 yaş ve üzerindekiler için onaylanan aşı dozu miktarıysa 30 mikrogram.

CDC Başkanı Rochelle Walensky, açıklamasında, "Milyonlarca anne babanın çocuklarını aşılamaya istekli olduklarını biliyoruz. 28 milyon çocuğun Covid-19 aşısı olmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Dr. Walensky, CDC toplantısından önce, Corona virüsünün Delta varyantı nedeniyle son dönemde hastanede tedavi altına alınan çocuk sayısında ciddi artış olduğunu söyledi.

Walensky, Covid-19 riskinin "çocuklar için çok yüksek ve çok yıkıcı olduğunu, çocukların aşılandığı diğer birçok hastalığa kıyasla bu riskin çok daha yüksek olduğunu" kaydetti.

Okulların kapatılmasının çocukların sosyal ve zihinsel sağlığına zarar verdiğini belirten Walensky, "Çocukların aşılanması, tüm bunları değiştirmemize yardım edecek güce sahip" dedi.

Başkan Joe Biden de 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına onay verilmesini Covid-19'la mücadelede bir dönüm noktası olarak niteledi.

Biden, açıklamasında, 5-11 yaş arası çocukların aşılanması için başlatılan kampanyanın önümüzdeki günlerde hızlandırılacağını, 8 Kasım'dan itibaren tam olarak devreye gireceğini söyledi. Biden, anne babaların çocuklarını eczaneler, çocuk doktorlarının muayenehaneleri, okullar ve diğer aşı merkezlerine getirebileceklerini belirtti.

28 milyon çocuk aşı hakkı kazanıyor

CDC, yapılan her bir milyon aşının 5-11 yaş arası çocuklarda hastaneye yatmak zorunda kalan çocuk sayısını 80 ila 226 arasında önleyebileceğini kaydetti. Aşının ruhsatlandırılmasıyla birlikte ilkokul çağındaki 28 milyon çocuk, aşı hakkı kazanacak.

CDC kurulu üyeleri, oylamadan önce 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasından yana tavır alan açıklamalar yaptı. Birçok üye, bu yaş grubundaki çocuklarının ya da torunlarının aşılanması için istekli olduklarını dile getirdi.

Kurul üyelerinden Washington Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Beth Bell, "Sorumluluğum olduğunu düşünüyorum, bu aşıyı çocuklara ve ailelerine erişilir hale getirmek için hepimizin sorumluluğu var. Aşının etkinliği ve güvenliğine ilişkin kusursuz kanıtlar mevcut. Olumlu risk ve fayda analizlerimiz var. Çocuklarının aşılanmasını isteyen çok sayıda aile var" şeklinde konuştu.

Pfizer/BioNTech, Covid-19 aşısının 5-11 yaş arası çocukların katılımıyla yürütülen klinik deneylerde Corona virüsüne karşı yüzde 90,7 oranında etkili olduğunu kaydetti.

CDC tavsiye kurulunda görev yapmayan Brown Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi Dekanı Ashish Jha, oylamadan sonra Twitter'da paylaştığı mesajında, "Karar oybirliğiyle alındı çünkü kanıtlar çok netti" dedi.

ABD hükümeti ve Pfizer, çocukların aşılanmasına hazırlık amacıyla şimdiden aşıların dağıtımına başladı.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Haftasonunda ve Pazartesi günü çok sayıda eyalete aşıları nakliye ettik. Bu çok büyük bir kampanya, aşı dozlarına her yerde erişim mümkün olacak" dedi.

Çin, Küba ve BAE 5-11 yaş grubuna daha önce onay vermişti

Beyaz Saray, bu hafta başında, 5-11 yaş arası 28 milyon çocuk için yeterli miktarda Pfizer/BioNTech aşısı tedarik edildiğini bildirdi. Bazı çocukların bugünden itibaren aşılanması mümkün olabilir. Biden yönetiminden bir yetkili, aşı kampanyasının önümüzdeki haftadan itibaren tam hızla ilerleyeceğini söyledi.

Şimdiye kadar aralarında Çin, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu az sayıda ülke 5-11 yaş ya da altındaki çocıklara Covid-19 aşısı yapılması için onay verdi.

ABD'de nüfusun yüzde 58'i tam olarak aşılanmış durumda. Bu oranla ABD, kitlesel aşılamada İngiltere ve Fransa'nın gerisinde. Aşılanan küçük çocuk oranının ise bundan daha düşük olabileceği düşünülüyor. ABD'de 12-15 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin sadece yüzde 47'si aşılandı.

Kamu sağlığı yetkilileri ve uzmanlar, ABD'de en yüksek aşılanma oranına sahip olan eyaletlerde büyük aşı kampanyaları düzenlendiğini, aşılamanın düşük, aşı tedirginliğinin yüksek olduğu eyaletlerde bu tür kampanyaların yeterli seviyede olmadığını söylüyor. Bu durum, ülke çapında Covid-19'a karşı korunmada boşluklar oluşmasına neden oluyor.

