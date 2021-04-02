CDC’den Aşılanmış Kişilere Seyahat İçin Yeşil Işık

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Corona virüsü salgınına yönelik kılavuzunu güncelledi. Buna göre, iki doz aşısını olan ya da tek doz Johnson and Johson aşısı olan kişiler, Corona virusü testi yaptırmadan veya daha sonra karantinaya girmeden ABD içinde seyahat edebilecek.

CDC daha önce, aşılanmış kişiler için de zorunlu olmayan seyahatlere karşı uyarıda bulunmuştu, ancak daha fazla kişi aşı olduktan ve aşıların sağladığı korumayla ilgili kanıtlar toplandıkça kılavuzunu güncelleyeceğini belirtmişti.

Nebraska Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Dekanı Dr. Ali Khan, "Her gün daha fazla veri alınıyor ve mevcut verilere göre bu kılavuz değiştiriliyor" dedi. Khan, söz konusu güncellemenin aşıların güvenliğini ve etkinliğini güçlendirdiğini ve insanların aşı olmaları için bir teşvik unsuru olduğunu söyledi.

CDC'ye göre, ABD'de yaklaşık 100 milyon kişi

