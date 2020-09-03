CDC’den Eyaletlere ‘‘Aşı Dağıtımı için Planlama Yapın’’ Çağrısı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri, (CDC) eyaletlerin sağlık yetkililerinden Corona virüsünde yüksek risk grubunda değerlendirilen kişilere olası bir aşının dağıtımını Ekim sonu ya da Kasım başında yapabilecek şekilde hazırlanmalarını istedi. CDC’nin eyaletlerde aşı dağıtımının planlanması çalışmalarıyla ilgili bazı belgeler yayınladığı haberini ilk olarak New York Times gazetesi verdi. CDC daha sonra belgeleri doğruladı.

CDC sözcülerinden biri Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, aşı dağıtımı için eyaletler özelinde planlama yapılacağını ve Ekim-Kasım aylarında aşı stoğunun kısıtlı olması beklendiği için erken planlama amacıyla CDC’nin eyaletlere planlama öngörüleri üretmeleri çağrısında bulunduğunu bildirdi.

New York Times gazetesi daha önce CDC’nin 50 eyalet ve beş büyük şehre konuyla ilgili belge gönderdiğini bildirmişti.

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, Çarşamba günü MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada aşı deneylerine kayıt yaptıran gönüllülerin sayısına bakıldığında Kasım-Aralık aylarında üzerinde çalışılan aşılardan birinin güvenli olup-olmadığını anlamak için yeterli klinik veri olabileceğini söyledi.