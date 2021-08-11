CDC'den Hamilelere Corona Aşısı Tavsiyesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) hamile kadınların Corona virüsü aşısı olması gerektiğini açıkladı. Tavsiye, Corona virüsü aşılarının düşük riskini arttırmadığını gösteren yeni analizi temel alıyor.

CDC, gerek yeni analiz gerekse daha önceki araştırmalarda hamile kadınların Corona virüsü aşısı olmasıyla ilgili hiçbir güvenlik kaygısı bulunmadığını ve aşılardan sonraki düşük oranlarının, beklentilerin üzerinde olmadığını bildirdi. CDC'ye göre hamileler, Pfizer, Moderna ya da Johnson & Johnson'ın geliştirdiği acil kullanım onayı alan aşılardan birini olabilir.

CDC, daha önceki açıklamalarında hamile kadınların Corona virüsü aşısı olmaları tavsiyesinde bulunmamış, ancak aşı konusunu doktorlarıyla ele almaları gerektiğini kaydetmişti.

CDC'nin Üreme Sağlığı Bölümü bünyesindeki Acil Durum Hazırlık ve Yanıt ekibi başkanı Sascha Ellington, hamile kadınlar arasındaki aşılanma oranının düşük seyrettiğini, anne adaylarının sadece yüzde 23'ünün en az bir doz aşı olduğunu söyledi.

"Bu oranı yükseltmek istiyoruz" diyen CDC yetkilisi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının muayenehanelerinin de Corona virüsü aşısı uygulanan merkezler haline getirilmesi için gerekli stratejiler üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Ellington, "Kadınların korunmasını istiyoruz. Güvenlik sorunlarıyla ilgili herhangi bir işaret yok, o nedenle aşının faydaları herhangi bir olası ya da bilinmeyen riskin önüne geçiyor" şeklinde konuştu.

CDC'ye göre hamilelik, Corona virüsü enfeksiyonunun ağır hastalığa neden olma riskini arttıran bir etken. Hamilelik sırasında geçirilen Corona enfeksiyonu da erken doğum riskini arttırıyor.

12 yaş ve üzerindeki herkesin Corona virüsü aşısı olmasını tavsiye eden CDC; buna hamileler, emziren kadınlar, hamile kalmaya çalışan ya da gelecekte hamile kalabilecek kadınların da dahil olduğunu kaydediyor.

Aşıların kısırlığa neden olduğu şeklindeki yanlış bilgiler hakkında da konuşan CDC uzmanı Sascha Ellington, "Kısırlıkla ilgili yanlış bilgilerin yayıldığının farkındayız. Bunların hiçbiri kanıta dayalı değil. Bu iddiaları destekleyen bilimsel bir veri yok" dedi.

CDC'nin hamile kadınların Corona virüsü aşısı olması gerektiğini kaydeden son tavsiyesi, son bir ay içinde ABD'de vaka ve hastanede tedavi altına alınan hasta sayısında hızlı artışı izliyor.

Arkansas, Florida, Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde bazı hastanelerde yer kalmadığı, ABD'de salgının yön değiştirerek, merkez üssü haline gelen güney eyaletlerinden kuzeybatıda Oregon ve Washington eyaletlerine doğru uzandığı belirtiliyor.

