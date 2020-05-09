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CDC'den Önlemler Raporunun Rafa Kaldırıldığı İddiasına Yanıt

09.05.2020 21:17 | Son Güncelleme

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Genel Müdürü Robert Redfield, kurumunekonomik faaliyetlere yeniden geçiş süreci için hazırladığı rehberin Trump yönetimince reddedildiği iddialarına yanıt olarak, söz konusu çalışmanın "taslak halinde" olduğunu ve yayınlanmaya hazır olmadığını söyledi

CDC'den Önlemler Raporunun Rafa Kaldırıldığı İddiasına Yanıt

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) genel müdürü Robert Redfield, ülkenin ekonomik faaliyetlere yeniden geçiş süreci için hazırladığı rehberin "taslak halinde" olduğunu ve yayınlanmaya hazır olmadığını söyledi. Redfield bu açıklamayı, Başkan Donald Trump yönetiminin CDC’nin alınması gereken önlemler bağlamındaki tavsiyelerini içeren raporu rafa kaldırdığı şeklindeki haberlerin ardından yaptı.

Redfield açıklamasında, "Yeniden açılma konusunda zamanından önce paylaşılan rehber taslak haldeydi ve kurumlar arası gözden geçirme süreci kapsamında üzerinden geçilmemişti’’ dedi. Beyaz Saray tarafından paylaşılan açıklamasında Redfield, "Bu, Amerikan halkına etkili ve açık bir kılavuz sağlanmasını temin etmeye yönelik tekrar eden bir çaba. Rehberin, kurumlar arası süreç ve görev gücünün değerlendirmesini bir arada toplayan versiyonunu görmedim ve dolayısıyla çalışmanın nihai halini yayınlamaya henüz hazır değildim’’ ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar öncesinde Amerikan medyasında çıkan haberlerde, Beyaz Saray’ın üst kademesindeki yetkililerin salgın sırasında ülkenin yeniden ekonomik faaliyetlere açılması konusunda CDC’nin ayrıntılı tavsiyelerini içeren rehber niteliğindeki önlemler raporunu yayınlamayı reddettiği iddia edilmişti.
Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP), edindiği hükümet içi e-posta yazışmalarına göre, CDC’de görevli üst düzey sağlık uzmanlarının, salgınla mücadeleye katkı için bir rehber hazırlama üzerinde haftalarca çalıştığını ve Redfield’den de bunun için onay aldığını öne sürdü.

AP’nin haberine göre ayrıca, yönetimin raporu rafa kaldırma kararıyla ilgili haberlerin çıkmasından sonra Beyaz Saray CDC’den belgelerden bazılarını yeniden işleme koymasını istedi ve bunların yayınlanma sürecini hızlandırdı.
Beyaz Saray’dan son iki günde yapılan açıklamalarda da, rehberin henüz kamuoyuyla paylaşılmaya hazır olmadığı mesajları verilmişti.

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