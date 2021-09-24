CDC'den Takviye Dozlara Yeşil Işık

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 65 yaş ve üzerindekiler, başka hastalıkları olan bazı yetişkinler ve çalışma şartlarına bağlı olarak yüksek risk altında olan yetişkinler için Pfizer/BioNTech'in Corona virüsü aşısının üçüncü takviye dozunun yapılmasını destekledi.

CDC'nin bu hamlesi, danışma kurulunun Perşembe günü öğretmenler gibi virüs kapma riskinin yüksek olduğu iş ve mesleklerde çalışanlar ve riskli yaşam koşulları olanların takviye doz aşı olması gerekmediği kararı almasından sonra geldi. Danışma kurulu, yaşlılar ve bazı yan hastalıkları olan kişilerin takviye aşı olması tavsiyesinde bulunmuştu.

CDC Başkanı Dr. Rochelle Walensky, kurum olarak karmaşık ve bazen de kusursuz olmayan verilere dayanarak karar almak durumunda olduğunu kaydetti ve "Pandemide, belirsizliğin hakim olduğu durumlarda bile, en fazla yararı sağlayacağını tahmin ettiğimiz şekilde hareket etmeliyiz" dedi.

CDC Başkanı Walensky, "Ülkenin kamu sağlığı ihtiyaçlarını yaşlılara, bakımevi ve huzurevi gibi yerlede kalanlara, yan hastalığı olanlara, Covid-19'a çalışma şartları ve meslekleri gereği maruz kalan ve hasta olma riski bulunanlara takviye doz aşı yaparak karşılayabiliriz. Bu karar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayıyla uyumludur ve bu gruplara takviye aşı yapılmasının uygun olduğunu göstermektedir" dedi.

CDC'nin tavsiyesi, FDA'in verdiği onayı izliyor ve ikinci doz Pfizer/BioNTech aşılarının üzerinden en az altı ay geçen milyonlarca kişinin takviye doz aşılarının bu haftadan itibaren yapılmaya başlanmasının önünü açıyor.

CDC, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin takviye doz aşılarını yaptırması gerektiğini kaydetti. Kurum, bu yaş grubunun dışında başka hastalıkları bulunan 50 yaş üzerindeki tüm yetişkinlerin de takviye aşı olması tavsiyesinde bulundu.

Kurum ayrıca bireysel fayda ve risklere dayanarak 18-49 yaş arasında olan ve yan hastalıkları bulunan yetişkinlerle 18-64 yaş arasında olan ve meslekleri ya da çalışma şartları gereği Corona virüsüne maruz kalma riski yüksek olan yetişkinlerin takviye aşı olabileceğini kaydetti.

Bu tavsiyeler sadece Pfizer/BioNTech aşısının ikinci dozunun üzerinden en az altı ay geçenleri kapsıyor. CDC, bu grupta yaklaşık 26 milyon kişi bulunduğunu, bunun 13 milyonunun 65 yaş ve üzerinde olduğunu bildirdi.

CDC'nin Aşı Uygulamaları Tavsiye Komitesi, Perşembe günü, sağlık çalışanları, öğretmenler, evsiz barınaklarında yaşayanlar ve hapishane mahkumlarına takviye doz aşı yapılmasına karşı çıkmıştı.

Minnesota Eyaleti Sağlık Dairesi'nden komite üyesi Lynn Bahta, aynı doğrultuda oy kullandı. Bahta, verilerin, takviye aşıların bu gruplara da yapılmasını henüz destekler nitelikte olmadığını kaydetti, "Bilim, gerçekten etkili bir aşımız olduğunu gösteriyor" dedi.

Başkan Joe Biden ve üst düzey sekiz sağlık yetkilisi, Ağustos ayında yaptıkları açıklamada, bu hafta geniş kapsamlı takviye aşı programını başlatmayı umduklarını söylemiş, verilerin bağışıklığın zaman içinde zayıfladığını ortaya koyduğunu belirtmişti.

Aşı uzmanı Dr. Paul Offit, CDC danışmanlarının, mesleki duruma ve çalışma şartlarına dayalı takviye aşı tavsiyesinin takviye aşıların fazlasıyla geniş kapsamlı kullanımına yol açacağından kaygılandığına inandığını söyledi. Uzman, özellikle takviye aşıların faydalarının genç yetişkinler açısından hala netleşmemiş olmasına işaret etti.

"Biden yönetimi, genel nüfus için takviye aşı talebinde bulunmuştu. Ancak aşıyı yapan eczacılar, bir markette mi yoksa bir hastenede mi çalıştığınızı anlayamayacak" dedi.

ABD'de 180 milyondan fazla kişi tam olarak aşılandı. Bu sayı, aşı yaptırma yeterliliği olan nüfusun yüzde 64'ü anlamına geliyor.

Pfizer ve Dr. Anthony Fauci gibi önce gelen sağlık uzmanları, zaman içinde azalan bağışıklığı güçlendirmek için takviye aşılara gerek olduğunu savunuyor. Fauci ve diğer uzmanlar, tam olarak aşılanmış kişilerin de Corona virüsü kapmasını engelleyerek hastaneye yatanların ve hayatını kaybedenlerin sayısının azaltılabileceğini söylüyor.

Aralarında İsrail ve İngiltere'nin de olduğu bazı ülkeler, takviye aşı kampanyalarına daha önce başladı. ABD, geçtiğimiz ay bağışıklığı düşük kişilere takviye aşı uygulamasını devreye soktu. CDC verilerine göre 2,3 milyon kişi, şimdiden takviye dozlarla aşılandı.

