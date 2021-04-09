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CDC’den Türkiye’ye Seyahat Uyarısı

09.04.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, uyarısında Türkiye’ye seyahatten kaçınılmasını istedi

CDC’den Türkiye’ye Seyahat Uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Türkiye’ye seyahat etmek isteyenlere yönelik uyarı yayınladı. CDC’nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Türkiye’ye seyahatten kaçınılması istendi.

CDC’nin internet sitesinde Türkiye’ye seyahate ilişkin 2 Nisan tarihinde yayınlanan yazılı uyarı dördüncü yani “çok yüksek” seviyesinde.

Uyarıda “Türkiye’ye seyahatten kaçınılması gerektiği, Türkiye’deki mevcut durum sebebiyle tam aşılanmış kişilerin bile virüsün yeni varyantlarına yakalanma ya da bu varyantları yayma riskini taşıyabilecekleri” belirtildi.

“Türkiye’ye seyahat etmeniz gerekiyorsa, öncesinde tam olarak aşılanın. Seyahat edecek olanlar maske takmalı, başkalarından 6 feet (1,8 metre) mesafede durmalı, kalabalıklardan uzak durmalı ve ellerini yıkamalılar” denildi.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın 8 Nisan’da açıkladığı verilere göre, son 24 saat içinde görülen yeni vaka sayısı 55 bin 941. Bu rakam, pandeminin başlangıcından bu yana bir gün içinde görülen en fazla vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Corona virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 33 bin 201’e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta pandemi sebebiyle kısıtlamaların sıkılaştırılacağını açıklamıştı. 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayıyla birlikte ülke genelinde hafta sonları tam kapanmaya geçilecek.

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