CDC’den Uyarı: “Ev Hariç Her Kapalı Ortamda Maske Takın”

ABD’de Corona virüsü vaka sayılarının tırmandığı bir dönemde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) halka ilk kez, ev hariç bütün kapalı ortamlarda maske takılması tavsiyesinde bulundu.

CDC yayınladığı yeni raporda, havanın soğuması ve Noel tatilinin yaklaşmasıyla kapalı ortamda geçirilen vakit arttıkça, ABD’nin yüksek düzey bulaşma aşamasına geçtiği uyarısı yaptı.

Bu nedenle maskelerin tutarlı ve doğru bir şekilde kullanılmasının virüsün kontrol altına alınması için önem taşıdığı belirtildi. ABD’de yetkililer peş peşe karanlık bir kış olacağı uyarısı yaparken, CDC salgının başlamasından bu yana ilk defa ev dışındaki tüm kapalı ortamlarda maske kullanımını desteklemiş oldu.

Fauci: “Şükran Günü sonrası zirveyi henüz görmedik”

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Amerikalılar’ın havaalanlarına akın ettiği Şükran Günü tatilinin etkilerinin henüz verilere yansımadığını vurguladı.

Associated Press haber ajansının elindeki verilere göre, Şükran Günü tatilinde 2019 yılının aynı dönemine göre kara yoluyla özel araçlarla ulaşımın yalnızca yüzde 5 daha az olduğu belirtiliyor.