Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verecek.
ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 22 Şubat Cuma günü saat 20.00'de düzenlenecek konseri, İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetecek.
Keman sanatçısı Charlie Siem'in solist olarak yer alacağı konserde, Beethoven'in "Keman Konçertosu" seslendirilecek.
Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Mendelssohn'un "Senfoni No. 4 İtalyan" adlı eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
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