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ÇDSO'dan klasik müzik konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 13:26 | Son Güncelleme

ÇDSO'dan klasik müzik konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda 16 Kasım Cuma günü saat 20.00'de düzenlenecek konseri, şef Artun Hoinic yönetecek.

Konserde, Bulgar keman sanatçısı Zornitsa Ilarionova solist olarak yer alacak ve Wieniawski'nin keman konçertosu No.1'i seslendirecek.

Programda Onur Üzülmez de Mustafa Saydam'ın kontrafagot konçertosunu Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Daha sonra ise Mozart'ın senfoni No.41 Jüpiter adlı eseri seslendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
adana çukurova devlet senfoni

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