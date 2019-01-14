ÇDSO'dan klasik müzik konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verecek.
ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 18 Ocak Cuma günü saat 20.00'de düzenlenecek konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Rengim Gökmen yönetecek.
Programda solist olarak yer alacak İdil Biret, Johannes Brahms'ın "Piano Konçertosu No.2" eserini seslendirecek.
Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Brahms'ın "Senfoni No.1" eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
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