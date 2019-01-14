HABER

ÇDSO'dan klasik müzik konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Rengim Gökmen'in yöneteceği konserde, solist olarak İdil Biret yer alacak

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 18 Ocak Cuma günü saat 20.00'de düzenlenecek konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Rengim Gökmen yönetecek.

Programda solist olarak yer alacak İdil Biret, Johannes Brahms'ın "Piano Konçertosu No.2" eserini seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Brahms'ın "Senfoni No.1" eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Sütçü İmam Üniversitesi'nden 'element' açıklamasıSütçü İmam Üniversitesi'nden 'element' açıklaması
Dr. Savaş Biçer: ABD yönetimi ile her konuda mutabık kalınması mümkün değilDr. Savaş Biçer: ABD yönetimi ile her konuda mutabık kalınması mümkün değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Tezcan'a kötü haber! Ankara Barosu'ndan 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

Fatih Tezcan'a kötü haber! Suç duyurusunda bulundular

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi ziyaret etti

Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi ziyaret etti

İsmail'in Yeri et lokantasının sahibi tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Ünlü et lokantası sahibinin ifadesi ortaya çıktı! Teslim olmuştu

Denizli'de boşanmak isteyen eşten şok iddia: Çıplak fotoğraflarını yollayıp…

Boşanmak isteyen eşten şok iddia: Çıplak fotoğraflarını yollayıp

Buz üstünde kurtarma operasyonu

Buz üstünde kurtarma operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.