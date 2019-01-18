ÇDSO'dan klasik müzik konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verdi.
ÇDSO tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda düzenlenen konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Rengim Gökmen yönetti.
Programda solist olarak yer alan İdil Biret ise Johannes Brahms'ın "Piano Konçertosu No.2" eserini seslendirdi.
Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Brahms'ın "Senfoni No.1" eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Sanatseverler konserde keyifli dakikalar yaşadı.
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