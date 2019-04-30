ÇDSO'dan klasik müzik konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın ölümsüz eserlerini klasik müzik konserinde seyirciyle buluşturacak.
ÇDSO'nun açıklamasına göre, 3 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de, Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinliğin şefliğini, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yardımcı Şefi görevini de yürüten Cemi'i Can Deliorman üstlenecek.
Konserde piyanist Özgür Aydın, Mozart'ın "Piyano Konçertosu No:17" eserini seslendirecek.
Programın ikinci yarısında ise Mozart'ın "Senfoni No:1" ve "Senfoni No:38 Prag" adlı eserleri Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
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