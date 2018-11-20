HABER

ÇDSO'dan "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 12:47 | Son Güncelleme

Konseri, Azeri orkestra şefi Yalçın Adıgüzel yönetecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri" verecek.

ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Azeri bestecilerin eserlerinin seslendirileceği etkinlik, 23 Kasım Cuma günü saat 20.00'de, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Azeri şef Yalçın Adıgüzel'in yöneteceği konserde, balaban sanatçısı Alihan Samedov solist olarak görev yapacak.

Konserde açılış, Fikret Amirov'un "Azerbaycan Kapriçyosu" ile yapılacak, Azeri besteci İlyas Mirsayev'in "Balaban Konçertosu"nun dünya prömiyeri seslendirilecek.

Programda, "Bayram Üvertürü" ve "Nasimi" adlı eserlerin de ilk seslendirilişleri gerçekleştirilecek.

Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...
Zonguldak'ta sis etkili olduZonguldak'ta sis etkili oldu
300 bin Suriyeli, ülkesine döndü300 bin Suriyeli, ülkesine döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri" ÇDSO Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Yalçın Adıgüzel

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın 'maymuna benziyor' sözü hayata küstürdü

Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın 'maymuna benziyor' sözü hayata küstürdü

Son dakika! Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

Son dakika! Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Gündemi sarsacak tahmin! 'AK Parti, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ağır bir darbe yiyebilir'

Gündemi sarsacak tahmin! 'AK Parti, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ağır bir darbe yiyebilir'

İki ilden vahşet haberleri! Kediyi yakıp, köpeği vurdular

İki ilden vahşet haberleri! Kediyi yakıp, köpeği vurdular

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.