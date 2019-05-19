HABER

CDU liderinden Türkiye’deki muhalefet ile dayanışma çağrısı

19.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

CDU lideri Kramp-Karrenbauer, AP seçimleri için verilecek her oyun “bu özgürlüğe sahip olmayan Türkiye’deki muhalefet için de” verilmiş sayılacağını belirterek, bunun dayanışmanın bir işareti olduğunu söyledi.

CDU liderinden Türkiye’deki muhalefet ile dayanışma çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'deki muhalefet ile dayanışma çağrısında bulundu. Kramp-Karrenbauer, partisinin Avrupa Parlamentosu seçim kampanyası çerçevesinde dün Duisburg'da yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin açıklamalar yaptı.

CDU lideri Kramp-Karrenbauer, "Türkiye'de, cumhurbaşkanına uymadığı için demokratik bir kararın bozulduğunu İstanbul'da yaşadık” dedi. Kramp-Karrenbauer, bu gelişmenin dünyanın her yerinde güvenlik ve özgür seçimlerin doğal olmadığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Kramp-Karrenbauer, İstanbul'da seçmenlerin belediye başkanlarının yeni bir şansa sahip olması ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özgürlük karşıtı siyasetine karşı açık bir mesaj verebilmek” için mücadele ettiğini belirtti.

Almanya'da 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için halkı oy vermeye çağıran CDU lideri, sandığa gitmek "Bu seçimin, bu oyun değerli olduğunu açıkça ortaya koyuyor, oyumuzu bu özgürlüğe sahip olmayan Türkiye'deki muhalefet için de veriyoruz” şeklinde konuştu. Kramp-Karrenbauer, bunun da dayanışmanın bir işareti olduğunu vurguladı.

Annegret Kramp-Karrenbauer, 7 Aralık 2018'de CDU genel başkanlığına seçilerek, görevi Angela Merkel'den devralmıştı.

dpa/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Erdoğan: S-400’den sonra S-500 söz konusuErdoğan: S-400’den sonra S-500 söz konusu
Avusturya erken seçime hazırlanıyorAvusturya erken seçime hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da Türk kökenli parti lideri Haluk Yıldız'a tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Kıyıdan 400 metre uzağa düştü! Herkes seferber oldu ama...

Kıyıdan 400 metre uzağa düştü! Herkes seferber oldu ama...

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

Avusturya'da erken seçime gidilecek

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.