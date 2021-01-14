CDU yeni liderini dijital kongrede seçecek

CDU'nun liderinin kim olacağı, Alman siyasetinin geleceği açısından kritik öneme sahip. Aynı zamanda sağ popülizmin tırmandığı Avrupa’daki siyasi dinamikler açısından da önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Bu kongre ile birlikte aynı zamanda Alman siyasi partiler tarihinde bir ilke imza atılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez bir siyasi partinin kongresi, internet üzerinden, dijital ortamda gerçekleşecek.

Ayrıca kongrede konuşma yapması öngörülen konuklar arasında uzun yıllar CDU’da siyaset yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Donald Tusk, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Belarus muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya bulunuyor.

Kongre cumartesi günü, seçimi kazanan yeni liderin yapacağı konuşmayla sona erecek.

Alman siyasi partiler yasasında, dijital platformlarda yapılan kongrelere ilişkin düzenlemeler bulunmuyor. Bu nedenle, oylama sonucunun bağlayıcı ve hukuki bir nitelik kazanabilmesi için, delegeler ayrıca oylarını mektupla da gönderecek. 22 Ocak'ta, mektupla gönderilen oyların sayımı yapıldıktan sonra çıkacak sonuç, CDU parti yönetimi tarafından ilan edilecek.

Hacker saldırısına karşı önlemler alındı

CDU, dijital ortamda yapılacak kongrenin güvenliğini “mümkün olan en üst düzey standartlarda” sağlayabilmek için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Olası hacker saldırılarına karşı alınan önlemler için başta Federal İçişleri Bakanlığı, Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi ve Alman iletişim devi Deutsche Telekom olmak üzere tüm ilgili aktörlerle yakın çalışma yürütüldüğü belirtiliyor.

Bu arada üç adaydan hangisinin partinin liderlik koltuğuna oturacağını, delegelerin kongrede verecekleri oylar belirleyecek. Ama şu kesin görünüyor: CDU'da 20 yıl gibi uzun bir sürenin ardından, Merkel ve Kramp-Karrenbauer’den sonra, liderliği ilk kez bir erkek devralacak.