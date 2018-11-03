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CDU’da sağa kayma tartışmaları

03.11.2018 01:27 | Son Güncelleme

Lüksemburg Dışişleri Bakanı CDU’daki yönetim değişikliğinin ardından Almanya’nın sağa kaymaması için uyarıda bulundu.

CDU’da sağa kayma tartışmaları

CDU içinden de partinin sağa kaymaması yönünde uyarılar geldi.Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Almanya'daki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinde yönetimin değişmesi ile Almanya'nın Avusturya gibi sağa kaymaması gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Asselborn, rbb Inforadio'ya yaptığı açıklamada, "CDU'nun genel başkanlığına aday olan isimlerden Avrupa seçimlerinde mülteci politikasının ön planda olması gerektiği şeklinde sözler duyuluyor. Buna karşı değilim. Ama Alman göç politikasının Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz (ÖVP) ve Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache çizgisine hiçbir zaman gelmemeli” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Pazartesi günü yaptığı açıklamada, CDU genel başkanlığını bırakacağını, ancak başbakanlığı sürdüreceğini duyurmuştu. CDU genel başkanlığına adaylığını açıklayan Jens Spahn, Almanya'da izlenen mülteci siyasetini eleştirerek, bunu bir sorun olarak görmezden gelindiğini savunmuştu. Spahn, bir gazete için kaleme aldığı yazıda, "Almanya'nın Kassel ve Rostock gibi kentlerine hâlâ her yıl ağırlıklı olarak erkeklerden oluşan düzensiz göçmenlerin” geldiğini belirtmişti. Adaylar arasında bulunan Birlik (CDU/CSU) partilerinin eski meclis Grup Başkanı Friedrich Merz de partinin muhafazakâr kanadında yer alıyor. Merkel'e yakın isimlerden Genel Sekreter Annegret Kramp-Karrenbauer de aday olacağını açıklamıştı.

Laschet: Eksen sağa kaymamalı

CDU'nun önde gelen isimleri de partinin sağa kaymaması yönünde uyarıda bulundu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Başbakanı ve CDU Genel Başkan Yardımcısı Armin Laschet, "Bu yönde bir eksen kaymasının yanlış olacağını düşünüyorum” dedi. Laschet, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, CDU'nun merkez siyaseti terk etmemesi için çaba göstereceğini belirtti. Sağlık Bakanı Spahn'ın Merkel'in mülteci siyaseti hakkındaki sözlerini de eleştiren Laschet, "Göçün bütün sorunlar içinde en büyüğü olduğu izlenimi yaratılmasını hata olarak görüyorum” diyerek, bu yöndeki bir analizin içerik açısından ve siyasi olarak yanlış olduğunu söyledi.

Birlik partilerinin Alman meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus da, bir halk partisinin yönetiminde CDU içindeki farklı grupları biraraya getirecek, denge oluşturacak, köprü görevi üstlenecek birinin olması gerektiğini söyledi. Brinkhaus, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, partinin "koordinat sisteminin sağa veya sola kaymasının değil,” Yeşiller ve sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine giden seçmenlerin geri kazanılmasının önem taşıdığına işaret etti.

CDU'nun Merkez Yürütme Kurulu ile Yönetim Kurulu üyeleri Pazar günü Berlin'de biraraya gelerek, Aralık ayında Hamburg'da genel başkanın seçileceği parti kongresi öncesinde atılacak adımları görüşecek.

AFP,dpa,rtr/JD,GA,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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