CDU’da sağa kayma tartışmaları

CDU içinden de partinin sağa kaymaması yönünde uyarılar geldi.Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Almanya'daki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinde yönetimin değişmesi ile Almanya'nın Avusturya gibi sağa kaymaması gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Asselborn, rbb Inforadio'ya yaptığı açıklamada, "CDU'nun genel başkanlığına aday olan isimlerden Avrupa seçimlerinde mülteci politikasının ön planda olması gerektiği şeklinde sözler duyuluyor. Buna karşı değilim. Ama Alman göç politikasının Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz (ÖVP) ve Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache çizgisine hiçbir zaman gelmemeli” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Pazartesi günü yaptığı açıklamada, CDU genel başkanlığını bırakacağını, ancak başbakanlığı sürdüreceğini duyurmuştu. CDU genel başkanlığına adaylığını açıklayan Jens Spahn, Almanya'da izlenen mülteci siyasetini eleştirerek, bunu bir sorun olarak görmezden gelindiğini savunmuştu. Spahn, bir gazete için kaleme aldığı yazıda, "Almanya'nın Kassel ve Rostock gibi kentlerine hâlâ her yıl ağırlıklı olarak erkeklerden oluşan düzensiz göçmenlerin” geldiğini belirtmişti. Adaylar arasında bulunan Birlik (CDU/CSU) partilerinin eski meclis Grup Başkanı Friedrich Merz de partinin muhafazakâr kanadında yer alıyor. Merkel'e yakın isimlerden Genel Sekreter Annegret Kramp-Karrenbauer de aday olacağını açıklamıştı.