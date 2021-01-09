CDU'dan Ülkücü Hareket açıklaması

Almanya'da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) ülkede bir süredir yasaklanmasına ilişkin tartışmalarla gündemde olan Ülkücü Hareket'e ilişkin açıklama geldi. Partinin iç politika sözcüsü Christoph de Vries, "Aşırı sağcıların CDU'da işi yok, ister Alman olsun isterse de Türk kökenli olsun..." diye konuştu.

De Vries, bu nedenle partisini bir an önce bu tür görüşlere sahip kişilerin partiye üye olmasını engelleyen ve üyelerin de incelenmesini öngören bir yönetmelik tasarısını ele almaya çağırdı. De Vries özellikle Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde ülkücüler olarak bilinen aşırı sağcı hareketin destekçileri ile ilişkilerin "çok kaygısız şekilde ilerlediğini" belirterek bu durumun son yerel seçimlerde kendini gösterdiğini belirtti.

Almanya'da sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi üyesi Götz Frömming'in konuyla ilgili soru önergesine hükümetin 1 Aralık'ta verdiği yanıtta, "KRV'de 13 Eylül'de yapılan yerel seçimlerde Türk aşırı sağ hareketlere yakın bazı kişilerin adaylıklarına ilişkin bilgilerin bulunduğu" ifade edildi. KRV'nin CDU'lu Başbakanı Armin Laschet'i de eleştiren De Veries, "KRV parti başkanının orta yolun beyan edilmiş temsilcisi olarak neden müdahalede bulunmadığını anlamakta güçlük çektiğini" söyledi.