HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. CDU'dan Ülkücü Hareket açıklaması

CDU'dan Ülkücü Hareket açıklaması

09.01.2021 11:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
CDU'dan Ülkücü Hareket açıklaması

Almanya'da Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) iç politika sözcüsü Christoph de Vries, Ülkücü Hareket'e destek veren kişilerin partide yer almasını istemediklerini söyledi.

Almanya'da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) ülkede bir süredir yasaklanmasına ilişkin tartışmalarla gündemde olan Ülkücü Hareket'e ilişkin açıklama geldi. Partinin iç politika sözcüsü Christoph de Vries, "Aşırı sağcıların CDU'da işi yok, ister Alman olsun isterse de Türk kökenli olsun..." diye konuştu.

De Vries, bu nedenle partisini bir an önce bu tür görüşlere sahip kişilerin partiye üye olmasını engelleyen ve üyelerin de incelenmesini öngören bir yönetmelik tasarısını ele almaya çağırdı. De Vries özellikle Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde ülkücüler olarak bilinen aşırı sağcı hareketin destekçileri ile ilişkilerin "çok kaygısız şekilde ilerlediğini" belirterek bu durumun son yerel seçimlerde kendini gösterdiğini belirtti.

Almanya'da sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi üyesi Götz Frömming'in konuyla ilgili soru önergesine hükümetin 1 Aralık'ta verdiği yanıtta, "KRV'de 13 Eylül'de yapılan yerel seçimlerde Türk aşırı sağ hareketlere yakın bazı kişilerin adaylıklarına ilişkin bilgilerin bulunduğu" ifade edildi. KRV'nin CDU'lu Başbakanı Armin Laschet'i de eleştiren De Veries, "KRV parti başkanının orta yolun beyan edilmiş temsilcisi olarak neden müdahalede bulunmadığını anlamakta güçlük çektiğini" söyledi.

Almanya'nın iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın tahminlerine göre, Almanya'da ülkücü harekete mensup yaklaşık 11 bin kişi yaşıyor.

Yasaklanmasına ilişkin teklif

Almanya'da Federal Parlamento, ülkede aşırı sağcı bir akım olarak nitelendirilen "Bozkurtlar"ı (Ülkücü Hareket) yasaklamak için Kasım ayında bir girişim başlatmıştı.İktidardaki koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in ortak başvurusu ile başlatılan girişim, Federal hükümetin Ülkücü Hareket'in yasaklanması konusunu ele almasını öngörüyor.

Söz konusu partilerin verdikleri ortak teklifte, Ülkücü Hareket'in ırkçı, Yahudi düşmanı, ve demokrasi karşıtı olduğu, ayrıca Almanya'nın iç güvenliğini de tehdit ettiği ifade ediliyor. Almanya'nın iç istihbarat örgütü olan Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından hazırlanan raporda da, "Bozkurtlar" milliyetçi ve aşırı sağcı ideolojinin taşıyıcısı ve yayıcısı olarak nitelendiriliyor. Rapora göre, Almanya'daki Ülkücü Hareket mensupları Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak halinde olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile de sıkı bir ilişki içinde bulunuyor.

Fransa da Kasım ayı başında "Bozkurtlar" olarak bilinen Ülkücü Hareket'i yasaklamıştı.

dpa,DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
ABD'de Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyorABD'de Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor
Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Kolunu makineye kaptırdı, feci şekilde can verdi

Kolunu makineye kaptırdı, feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

ABD Kongresi'ne saldıranlar arasında hangi gruplar vardı?

ABD Kongresi'ne saldıranlar arasında hangi gruplar vardı?

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın bir an önce görevden alınmasını istiyor

ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın bir an önce görevden alınmasını istiyor

ABD'de Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor

ABD'de Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor

DSÖ'den kritik aşı açıklaması: Haritanın rengini değiştirmemiz gerekiyor

DSÖ'den kritik aşı açıklaması

Rusya'da evlerin üstüne çığ düştü: 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı

Rusya'da evlerin üstüne çığ düştü: 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.