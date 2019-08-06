CDU’lu vekil: Almanca bilmeyen ilkokula gidemesin

Linnemann’a Almanya Türk Toplumu’ndan da sert bir eleştiri geldi.Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) federal meclis grubu başkan yardımcısı Carsten Linnemann, Almanca'yı yeterince bilmeyen çocukların ilkokula alınmaması gerektiğini söyledi.

Pazartesi günü Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada Linnemann, "Açık konuşmak gerekirse, çok az Almanca konuşan ve anlayan bir çocuğun ilkokulda yeri yoktur" ifadesini kullandı. Linnemann, "Bu noktada okul öncesi zorunluluğu getirilmelidir. Gerekli durumlarda okula alınma süreci engellenmelidir. Bunun elbette maliyeti vardır ancak entegrasyon eksikliği ve yetersiz eğitim nihayetinde çok daha pahalıya patlar" diye konuştu.

Derneklerden yoğun tepki

Linnemann’ın açıklamaları, Almanya genelinde birçok kişi ve derneğin tepkisini çekti.

Alman Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) yönetim kurulu başkanı Ilka Hoffmann, CDU'lu vekilin önerisinin, ebeveynler çocuklarını anaokuluna göndermekle yükümlü kılınsalar dahi mantıklı olmadığını dile getirdi. Hoffmann, çocukların öğrenme sürecinin en iyi biçimde ilkokulda gerçekleştiğini ifade etti. İlkokul öğrencilerinin dersleri takip edememesinin elbette bir sorun olduğunu ifade eden GEW temsilcisi, dil eğitiminin tüm derslere entegre edilmesi gerektiğini kaydetti.