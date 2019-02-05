CDU'lu vekilin doktor unvanı elinden alınıyor

Steffel karara itiraz edecek.Berlin Hür Üniversitesi (FU) tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Frank Steffel'in doktor unvanının alınmasıyla ilgili kararı oy birliğiyle aldığı belirtildi. Üniversite yönetimi, 52 yaşındaki Steffel'in doktora tezinde intihal yaptığına ilişkin ilk veriye Kasım 2017'de ulaştığını kaydetti. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Steffel'in doktora tezini savunduğu komisyonun üyeleri ve okulun iktisat fakültesinin o dönemki dekanının da ifadelerinin alındığı kaydedildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, üniversitenin yönetim kurulu, Steffel'in iktisat alanındaki 1999 tarihli doktora tezinde intihal yaptığına kanaat getirdi. 2009 yılından bu yana federal milletvekili olarak görev yapan Steffel'in, tezinde "kasıtlı yanıltmada" bulunduğu ve "akademik dürüstlüğü ihlal ettiği" sonucuna varıldığı kaydedildi. Steffel, doktora tezinin birçok bölümünde diğer araştırmacılara ait cümleleri kelimesi kelimesine almak ve doğru biçimde kaynak göstermemekle suçlanıyor.