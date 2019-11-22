CDU’nun kongresinde Türkiye de tartışılacak

Kongrede tartışılacak bir diğer konu ise Almanya'daki kreş ve ilkokullarda başörtüsü yasağı.Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Cuma ve Cumartesi günü Leipzig’de yapılacak kongresinde Türkiye'nin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra kongrede, ilkokula giden kız çocuklarına başörtüsünün yasaklanmasını talep eden bir önerge sunulacak.

Yaklaşık bin delegenin katılacağı 32'nci parti kongresinde Türkiye ile ilgili iki önerge tartışılacak. Her iki önergede de Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen müzakerelere son verilmesi talep ediliyor. Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri harekâtı nedeniyle parti kongresinde Ankara ile AB arasındaki tam üyelik müzarekelerinin kesilmesi isteniyor. Ayrıca, “ifade özgürlüğünün giderek kısıtlandığı, din özgürlüğüne izin verilmeyen, insan haklarının hiçe sayıldığı ve bunların yanı sıra komşu ülke Suriye'ye giren” bir ülkenin “Avrupa Birliği’nin üyesi olamayacağı” belirtiliyor. “Uluslararası hukuka aykırı” bu adımın üyelik müzakereleri açısından bir sonucu olması gerektiği dile getiriliyor. Önergede ayrıca, özellikle Batı Balkan ülkeleri ile üyelik müzakerelerinin de ertelenmesi gerektiği belirtiliyor.